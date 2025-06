Maxi-cantiere sulla Statale, oggi lo stress test

di Sandro FranceschettiSono puntualmente scattati, l’altra notte, il blocco alla circolazione sulla Statale 16 e le limitazioni/interruzioni sulla linea ferroviaria Adriatica necessari per consentire i lavori di realizzazione dell’attraversamento del canale per la raccolta delle acque meteoriche sotto le due importanti infrastrutture viarie. Un lavoro estremamente complesso dal punto di vista tecnico che fino alla serata di ieri si è svolto nel pieno rispetto del cronoprogramma, anzi, addirittura con un certo anticipo.

Sul piano della viabilità stradale, nonostante il forte impatto sulla normale circolazione, non sono mancati alcuni rallentamenti nelle ore di maggior traffico sulle vie scelte per bypassare il cantiere (compreso nei 100 metri tra la pizzeria ‘Lo Sfizio’ a sud e il passaggio pedonale all’altezza dell’Hotel Garden a nord). Circa 300 metri prima, dell’area di lavoro, sia sul lato Senigallia che sul lato Fano, sono state infatti predisposte le deviazioni del traffico su vie secondarie: rispettivamente viale Della Repubblica e via Dalmazia. E, su entrambe, la concentrazione di mezzi decisamente più alta del solito ha procurato momenti con lunghe file di auto che procedevano a velocità ridotta.

A fare in modo che la situazione rimanesse comunque fluida ci ha pensato il lavoro della polizia locale di Mondolfo, agli ordini del comandante Ivan Donati, che ha coperto tutti e quattro i turni giornalieri di 6 ore e altrettanto farà oggi. Va ricordato che la chiusura della Statale, con le conseguenti deviazioni prima descritte, è entrata in vigore alle 2 di notte tra venerdì e ieri e proseguirà fino alla mezzanotte di oggi, per un totale di 46 ore. Per quanto concerne la linea ferroviaria Adriatica, invece, sono stati stabilite 17 ore di interruzione totale dalle 20,30 di ieri alle 13,30 di oggi; e un servizio parziale, con circolazione a binario unico, dalle 6,30 alle 20,30 di ieri e dalle 13,30 odierne a quelle di domani.

Ieri il sindaco Nicola Barbieri e la responsabile comunale ai lavori pubblici ingegner Laura Consolini hanno seguito tutte le tappe del complesso cantiere e altrettanto faranno oggi, quando per il maggior flusso domenicale di bagnanti pendolari potrebbero esserci più problematiche a livello viario. Il banco di prova di ieri, fa tuttavia ben sperare, così come induce all’ottimismo l’evolversi dei lavori della prima giornata.