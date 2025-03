Maxi furto all’ottica Sartori. Scomparsi 900 paia di occhiali

Un colpo studiato nei minimi dettagli, messo a segno nel fine settimana ai danni dell’Ottica Sartori di via Gabrielli, una delle tre sedi presenti in città. I ladri hanno forzato l’ingresso sul retro e, per evitare che l’allarme si attivasse, hanno riempito la sirena di schiuma isolante, coprendola con del cartone. Una tecnica che ha permesso loro di agire indisturbati, sottraendo circa 900 occhiali e il denaro presente in cassa. Ad accorgersi dell’accaduto sono state le titolari, Chiara Sartori e Loredana Panfili, ieri mattina, al momento della riapertura del negozio. "Abbiamo trovato una situazione complicata – racconta Sartori – e abbiamo subito avvisato le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del furto".

L’inventario è ancora in corso, ma la quantità di merce sottratta è ingente. Oltre agli occhiali, i malviventi hanno prelevato anche i contanti presenti in negozio. "Hanno bloccato l’antifurto e neutralizzato le telecamere – aggiunge Sartori – quindi non sappiamo con certezza quando siano entrati. Se qualcuno nel vicinato ha notato movimenti sospetti, chiediamo di segnalarlo alle forze dell’ordine". Le indagini sono affidate ai carabinieri di Fano, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del furto e verificare eventuali collegamenti con episodi simili avvenuti in altre città alle medesime attività del settore.

Tiziana Petrelli