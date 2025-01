Maxi raduno techno all’aeroporto. C’è il super dj, biglietti a 59 euro

di Anna MarchettiUn mix di luci, effetti speciali, musica techno e house, e migliaia di giovani con la voglia di ballare e divertirsi. Da ieri pomeriggio gli organizzatori statunitensi di Adriatic Sound Festival, in programma il 13 e il 14 giugno, al campo d’aviazione dalle 15 del pomeriggio alle 2.30 di notte, hanno svelato il primo dei 20 Dj che animeranno le due giornate e il costo dei biglietti: si attendono tra i 20mila e i 40mila giovani. Il primo nome reso noto sul sito ufficiale e sui social di Adriatic Sound Festival è quello del Dj tedesco Sven Väth, uno dei maggiori nomi della musica elettronica mondiale, vincitore del premio miglior Dj Techno 2024.

Da ieri sono anche in vendita, attraverso Vivaticket, i biglietti al costo iniziale di 59 euro per due giornate. Un prezzo promozionale, inizialmente rivolto ai fanesi, pensato proprio per favorire la loro partecipazione, visto che si attendono giovani da tutta Europa e anche dagli Stati Uniti. Il costo del biglietto, ovviamente, è destinato a crescere con l’avvicinarsi della data dell’evento che non solo propone Dj provenienti da ogni parte del globo, ma si candida ad essere, secondo gli organizzatori, "un grandioso spettacolo futuristico mai organizzato prima a Fano". "Sono previsti due palchi iconici, uno in prossimità degli hangar – racconta il fondatore e direttore artistico Luca Lewis, affiancato sul territorio per la parte organizzativa da Nicolò Baldelli – e l’altro a 360 gradi, con proiezioni e design realizzati dagli scenografi di ‘Stufish’, i più grandi al mondo nel loro settore, che hanno firmato stages per grandi concerti, da Madonna ai Rolling Stone a Bocelli. Sono già venuti a Fano per fare i sopralluoghi e si sono innamorati della città".

Gli hangar dell’aeroporto diventeranno parte della scenografia di questi spettacolari palcoscenici ispirati alla storia della città, con la riproduzione dell’Arco D’Augusto e dell’anfiteatro romano. In prossimità degli stages sono state previste aree riservate (terrazze e sale Vip, ingresso dedicato, accesso agli eventi collaterali) ma in questo caso il costo del biglietto sarà più alto. Gli organizzatori parlano di "uno spettacolo straordinario che attirerà su Fano migliaia di persone, tantissimi giovani". Sul posto è stato previsto un parcheggio per 3mila auto, al costo di 10 euro al giorno, ma per favorire gli spostamenti saranno predisposti bus navetta in punti strategici della città che collegheranno la zona dei concerti al centro storico e al mare e viceversa. "Durante la settimana abbiamo pensato all’organizzazione – aggiunge Luca Lewis – di performance in diverse zone di Fano con la proposta di veri e propri pacchetti turistici. Adriatic Sound Festival, che ripeteremo nei prossimi anni, sarà l’occasione per portare gente a Fano, perché vi rimanga più giorni, perché prenoti hotel, campeggi e B&B, in città come in collina: vogliamo fare conoscere Fano e la sua storia".

"L’annuncio di Sven Väth – commenta il sindaco Luca Serfilippi – star della musica elettronica, è la dimostrazione che Adriatic Sound Festival è un progetto ambizioso che posiziona la nostra città tra le mete della grande scena musicale europea. Un evento che arricchisce l’offerta culturale e rappresenta un’opportunità per il turismo".