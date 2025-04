Maxi tamponamento oggi a Fano: cinque feriti e traffico in tilt

Fano, 10 aprile 2025 – Maxi-tamponamento questa mattina intorno alle 8.40 sulla strada statale 73 bis in direzione Fano tra le uscite di Lucrezia e Bellocchi.

I feriti

Quattro auto e cinque persone sono rimaste coinvolte. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti sul posto per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza i veicoli incidentati. Sul posto anche l’eliambulanza e la Polizia Stradale. La corsia est è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Cosa è successo

Dalle prime ricostruzioni emerge che il conducente di un piccolo furgone ha tamponato con violenza l’auto davanti coinvolgendone altre due. Sono intervenute diverse ambulanze e anche l’elisoccorso. Il conducente del furgone, 25 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. Un’altra ragazza è stata portata in codice rosso a Pesaro e altri tre pazienti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Fano.

Il traffico

Inevitabili le ripercussioni sul traffico proprio in uno dei momenti di punta: tante le auto e i mezzi che sono rimasti incolonnati.