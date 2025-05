Medici, politici, sportivi e pure il prefetto. Tutti alla conviviale degli ’Amici sempre’

Il prefetto Emanuela Saveria Greco è stata ospite nei giorni scorsi alla riunione conviviale dell’associazione "Amici...sempre" svoltasi a Carignano all’agriturismo Le Quiete Dimore che riunisce un folto ed eterogeneo gruppo di fanesi e dei dintorni: politici, imprenditori, medici, sportivi. A fare gli onori di casa al prefetto, accompagnata dal vice prefetto vicario Antonio Angeloni, è stato il sindaco di Fano Luca Serfilippi, con la vice Loretta Manocchi e altri assessori, oltre all’organizzatore della serata Euro Paterniani. Presenti, tra gli altri il presidente dell’Aset Giacomo Mattioli, il suo predecessore Paolo Reginelli, il soprintendente del Teatro della Fortuna Stefano Mirisola, il senatore Daniele Manca, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il console onorario Luciano Rapa, il dirigente del Commissariato di Fano Stefano Seretti, l’imprenditore Paolo Petrucci presidente del Consorzio Fano Sport, il presidente del Fano Calcio Giovanni Mei insieme al direttore sportivo Roberto Canestrari e al dirigente Luca Alessandrini.

Nel corso della serata, all’insegna della tradizione marinara fanese (grazie al cuoco Andrea, ai vini di Biagioli e alla gelateria Pino Bar) sono stati ricordati due amici scomparsi, il primario fanese Carlo Amodio e l’imprenditore di Sant’Angelo in Vado Fabio Pedini, "due professionisti operanti in settori diversi ma accomunati dalla stessa sensibilità e umanità verso gli altri", ha detto Euro Paterniani. Domani proprio a Sant’Angelo alle 17,30 nello stabilimento Trattamenti Tessili Italia si svolgerà una messa in ricordo di Fabio Pedini, scomparso nel 2023.