Medici, preti, politici e divise. Ecco il volley che non t’aspetti

di Tiziana PetrelliDomani alle 20.30 i riflettori del Palazzetto dello Sport Allende di Fano si accendono sulla 12ª edizione del Volley della Befana, il quadrangolare di beneficenza che inaugura gli eventi dell’anno fanese. L’evento che ha conquistato ormai il cuore di tanti fanesi (organizzato dall’associazione Noi Insieme con Avis Fano e Vespa Club e patrocinato dal Comune di Fano) vedrà scendere in campo quattro squadre unite da un obiettivo comune: raccogliere fondi per l’associazione Adamo, che offre assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

A sfidarsi saranno i sacerdoti delle chiese di Fano, capitanati dal vescovo Andrea Andreozzi, i politici locali, i medici dell’ospedale Santa Croce (alla loro seconda partecipazione) e la novità dell’anno, il team denominato Gas (ovvero giornalisti, Avis e sicurezza). Per la squadra dei politici sarà una sfida nella sfida per mantenere il primato mentre per la compagine dei medici sarà il tempo del riscatto.

Nella conferenza stampa di presentazione di ieri, infatti, hanno colpito le dichiarazioni di Domitilla Foghetti, rappresentante della squadra dei medici, che ha raccontato il loro desiderio di rivincita: "Dopo la brutta figura dell’anno scorso, perché molti non avevano mai giocato a pallavolo, quest’anno i medici partecipano con più coscienza. Si sono allenati ogni mercoledì per tutto l’anno, per dare il massimo". Un’altra novità di questa edizione è l’acquisto di un nuovo trofeo vero e proprio (che si aggiunge al tradizionale cesto di prelibatezze natalizie messo in palio dalla Pro Loco), che reca una targhetta con l’albo d’oro della competizione che sarà aggiornato ogni anno, trasformando questa tradizione benefica in una vera e propria cronaca sportiva.

Ospiti speciali e padrini delle varie squadre saranno il calciatore e paratleta Lollo Marcantognini, i motociclisti Marco Gaggi e Noel Spangenberg, e il coach del vero volley fanese (serie A2) Vincenzo Mastrangelo. La serata sarà animata da spettacoli a cura dell’Accademia dello Spettacolo e Aurora Ginnastica, la consegna delle calze piene dei dolciumi offerti da Conad San Lazzaro e non mancheranno le canzoni di Silvia Cecchini, reduce da Tali e Quali Show di Rai 1. L’intero incasso (ingresso gratuito ad offerta libera) sarà devoluto ad Adamo, che si dedica a lenire il dolore dei malati con professionalità e umanità. "Ora si è esteso il territorio di competenza e sono cresciute le patologie - ha sottolineato la presidentessa Donatella Menchetti - per cui abbiamo necessità di fare nuove assunzioni di medici, infermieri, Oss e psicologi". A presentare la serata saranno Augusto Alessi e Francesca Cecchini, con il commento in diretta di Gianluca Ruscitti.