Memorial Maraschi nel ricordo di Francy

Dieci anni fa, il 25 gennaio 2015, una meningite fulminante si portò via Francesco Maraschi, un bimbo di 10 anni di Orciano, ma il suo ricordo è sempre forte in tutta la comunità. Tanto che oggi, al centro sportivo di San Michele al Fiume, si terrà la ‘Festa dello sport’ valevole come decimo Memorial ‘Francesco Maraschi’.

L’organizzazione è dell’Asd ‘Della Rovere’, dove Francy aveva iniziato a muovere i primi passi col pallone ai piedi, con il patrocinio dei comuni di Terre e Mondavio. Il via scatterà alle 17, con il torneo ‘primi calci’ e ‘piccoli amici’ seguito alle 18 dall’’All StarGame’.

Dopo la cena all’aperto, dj set ed estrazione della ‘lotteria dello sport’; in palio crociera, consolle e weekend per due.