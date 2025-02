Meno due mesi a Pasqua: Sassonia mette il turbo

Due mesi alla Pasqua: il cantiere di Sassonia (ex Rastatt) sorvegliato speciale per finire le opere prima dell’arrivo dei turisti. Sopralluogo, ieri mattina, del sindaco Luca Serfilippi e dell’assessore Gianluca Ilari "per verificare lo stato dei lavori e definire il completamento dell’intervento". "Oggi abbiamo fatto il punto con i tecnici e la ditta, condividendo la necessità di completare il lungomare nei tempi previsti – hanno dichiarato Serfilippi e Ilari –. Ci sono attività che dipendono in gran parte dal periodo estivo ed è fondamentale rispettare il cronoprogramma. È già iniziata la pavimentazione dell’area davanti al ristorante Cile’s, dove sarà realizzata un’area verde, che ospiterà una panchina al posto della vecchia edicola e delle rastrelliere di design per biciclette. Abbiamo dovuto rimodulare l’area di viale Battisti perché il progetto iniziale non prevedeva il passaggio delle barche: una follia. Altro nodo affrontato riguarda l’area verde, attualmente oggetto di scavi per l’installazione dell’impianto di irrigazione. A differenza della precedente amministrazione, non permetteremo più che gli spazi verdi siano realizzati senza un sistema d’irrigazione".

an. mar.