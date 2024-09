Mensa bio al 100 per cento. Garantisce il ministero

Sono aperte le iscrizioni alla mensa scolastica di San Lorenzo in Campo, che per il sesto anno consecutivo ha ottenuto la certificazione biologica dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le domande si possono presentare entro il 28 settembre, consegnandole in municipio, oppure spedendole per posta o via mail. Oltre al fatto di poter contare ancora su cibi biologici, per le famiglie laurentine c’è anche un’altra buona notizia: le tariffe sono invariate rispetto all’anno scorso. Per la scuola dell’infanzia è stabilita una quota fissa di 10 euro mensili e una quota pasto di 4,10 euro, diminuita a 3,70 per chi ha un Isee da 8.500 a 15mila euro; a 3,50 per gli Isee da 3mila a 8.500; e a 3,30 per gli Isee fino a 3mila. Per le scuole ‘elementari’ la quota pasto è di 4,50, diminuita a 4,10 per gli Isee da 8.500 a 15mila; a 3,80 per gli Isee da 3mila a 8.500; e a 3,60 in caso di indicatore economico entro i 3mila euro.

Per il Comune il servizio, che eroga circa 27mila pasti l’anno, ha un costo di 195mila euro, coperto per il 45% dalle rette pagate dalle famiglie e per il 55% dall’Ente. "Un investimento importante a carico del Comune – evidenzia il sindaco Davide Dellonti -, per offrire il meglio ai nostri bambini. Mi preme sottolineare il ricorso, quanto più possibile, ad alimenti a km 0, coinvolgendo gli esercenti del territorio e creando un circuito virtuoso per l’economia locale. Ringrazio il personale della mensa, l’hotel Giardino che fornisce i pasti della primaria e tutta la filiera di produttori e fornitori".

s.fr.