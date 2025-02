Mense, Colli al Metauro tra le eccellenze regionali

C’è il Comune di Colli al Metauro tra i 28 enti locali delle Marche selezionati dalla Regione per la qualità della propria mensa scolastica attraverso il bando ‘Come ti cucino Bio’. Un progetto che premia chi ha investito sui prodotti biologici e volto a favorirne l’aumento e a promuovere uno stile di vita più sano. Il Comune parteciperà coi propri cuochi del servizio mensa a una giornata dimostrativa che si terrà in un istituto alberghiero, proponendo nuovi piatti o nuove combinazioni o usi alternativi di prodotti biologici. I piatti verranno valutati da una giuria composta da adulti e bambini, al fine di individuare per ogni pietanza sia elementi di qualità e interesse, sia eventuali situazioni di criticità. "Siamo molto soddisfatti di essere tra le migliori mense scolastiche della nostra Regione – afferma il sindaco Briganti (foto) -, perché da sempre abbiamo puntato sull’eccellenza, garantendo cibi di qualità, con prodotti stagionali, biologici e provenienti dal nostro territorio. Inoltre, è un importante riconoscimento per i nostri cuochi che, con competenza e passione, preparano i cibi per i ragazzi".

s. fr.