"Meraviglie a cielo aperto". Il piatto forte sarà la musica

Cinque rappresentazioni teatrali, a partire da dopodomani; altrettante manifestazioni di enogastronomia e folclore; ben 11 che avranno come piatto forte la musica; 4 lo sport, fra le quali spicca l’arrivo di tappa a Orciano l’11 luglio del Giro d’Italia Women; e 5 mostre e convegni. Luglio e agosto ricchi di eventi per Terre Roveresche. Le ‘Quattro Terre Belle’, definizione coniata dall’amministrazione dopo la nascita del Comune unico dalla fusione di Barchi, Orciano, Piagge e San Giorgio nel 2017, ospiteranno numerose iniziative tra cultura, gastronomia, sport e intrattenimento.

"Siamo proiettati su un bimestre molto intenso – evidenzia il vicesindaco Claudio Patregnani (in foto) – e va sottolineato che il nostro ricco calendario, battezzato ‘Meraviglie e cielo aperto’, nasce dalla stretta collaborazione con le quattro Pro Loco dei nostri municipi e le tante altre associazioni che operano sul territorio, alle quali va la gratitudine dell’amministrazione". Sul fronte teatrale, come detto, saranno ben 5 gli appuntamenti, a partire da questo venerdì, quando dallo spazio aperto della ‘Rotonda dell’Infinito’ di Barchi, alle 21,15, scatterà la rassegna organizzata dal Comune e dalla Fita ‘TR a Teatro’, con lo spettacolo ‘Il fidanzato ideale’ della compagnia ‘Tuttascena’. La stessa rassegna vivrà le successive tappe l’11 luglio a Piagge; l’1 agosto a Orciano; e il 22 agosto a San Giorgio. Sempre a San Giorgio, il 30 agosto, andrà in scena la commedia dialettale dell’associazione TeatrAnti-Anta Club.

Tra gli 11 appuntamenti musicali va citato ‘Suoni minimali’, che sabato alle 21,15, in piazza Garibaldi a Orciano, vedrà protagonista il pianista Simone Martinetto, mentre sulle pareti delle case scorreranno immagini in dissolvenza in sincrono con la musica (organizzazione di Officina degli Artisti); e il concerto jazz del festival ‘Terre sonore’ in programma a Barchi per il 19 agosto con lo spettacolo di ‘Prank + Giorgio Li Calzi’. Fra le kermesse folcloristiche spiccano la ‘Tavlata sul Castell’ del 3 agosto a Barchi e il ‘Mercato Antico di San Rocco’ del 16 e 17 agosto a Orciano. Programma completo sul sito del Comune.