Mercatino di Serrungarina. Ci sono anche le navette

Terza e ultima giornata, oggi, per il Mercatino di Natale di Serrungarina. Il via scatterà alle 10, chiusura alle 21. Accanto a più di 60 espositori, spettacoli musicali e la casa di Babbo Natale, ad arricchire le proposte contribuirà il presepe vivente messo in scena da ‘Le Terre del Catria Vivono il Presepe’ dell’associazione Paravento. Oltre alla navetta dal parcheggio del bocciodromo di Tavernelle, è attivo un servizio di trasporto pubblico con partenza da Pesaro e da Urbino alle 15 e rientro alle 19 con fermate intermedie. Info: sito web del Comune.