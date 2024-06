Merende da sballo: allucinogeni negli snack

Merendine da sballo. Sono quelle che aveva in auto il 19enne fanese incensurato finito in manette lunedì nei pressi del casello di Fano e per il quale ieri il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo i domiciliari. Gli agenti del Commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, lo hanno beccato nel pomeriggio poco prima che imboccasse l’A14. In auto aveva un chilo e 300 grammi di marijuana, 184 grammi di hashish, 500 euro in contanti e soprattutto 19 confezioni di merendine "truccate": tavolette di cioccolato, orsetti gommosi e snack al caramello con aggiunta di sostanze vietate tra cui thc e funghi allucinogeni, vendute al consumatore finale per cifre che si agirano tra i 50 e i 100 euro. Il tutto nascosto nel bagagliaio sotto la ruota di scorta.

Secondo gli inquirenti che hanno condotto l’operazione denominata "Down Town", il 19enne è un vero e proprio grossista dello spaccio ormai da tempo nel giro dello smercio di stupefacenti, forse già da minorenne. In auto, un’utilitaria scura che fungeva da laboratorio mobile per il confezionamento delle dosi da smerciare agli "spacciatori semplici", aveva tutto il necessario per il confezionamento. Il valore di mercato di tutte le sostanze trasportate si aggira intorno ai 12mila euro. E particolare allarme ha destato la presenza di tutte quelle merendine vietate che, secondo gli inquirenti sarebbero importate dalla Spagna mediante corriere. I canali di approvvigionamento sarebbero, verosimilmente, il dark web e canali telegram dedicati.

Alcune tra le merendine sequestrate contengono tetraidrocannabinolo, superiore al limite consentito dalla normativa, la cui distribuzione è proibita in Italia. Alcune tavolette di cioccolato, le più pericolose, oltre al thc contengono anche 4 grammi di funghi allucinogeni. Vengono realizzate sciogliendo il cioccolato, all’amalgama viene aggiunta la sostanza e poi successivamente vengono risolidificate e riconfezionate. "L’ingerimento di queste sostanze rende tutto più rischioso per la salute – avvertono gli inquirenti -. L’effetto dello sballo è ritardato e molto amplificato". Per le Marche si tratta di un sequestro inedito: altri precedenti sono stati segnalati in altre regioni del Nord. E viste da fuori da occhi profani, le merendine sequestrate hanno le sembianze dei più comuni snack. Sul retro, però, alcune curiose avvertenze. Intanto che possono essere consumate solo da chi ha più di 18 anni, e poi il divieto di gettare l’involucro nella spazzatura, il simbolo della foglia di marijuana e, curiosamente, la rassicurazione che possono essere consumate anche dai vegetariani.