"Metaurilia, le scogliere funzionano. Il mare si è già abbassato di 2 metri"

Il Comune pronto al ripascimento delle spiagge di Metaurilia, sia quelle in concessione sia quelle libere. Mentre procedono i lavori del secondo stralcio delle scogliere, l’assessore Mauro Talamelli si sta muovendo perché gli oltre 600mila euro del ribasso d’asta della gara d’appalto possano essere utilizzati, senza intralci burocratici, per le spiagge. "Conoscendo i tempi amministrativi – afferma – mi sto muovendo in anticipo. Venerdì è previsto un incontro tra i tecnici comunali, regionali e del Provveditorato delle Opere pubbliche a cui la precedente amministrazione ha affidato la progettazione delle scogliere e l’esecuzione degli interventi".

Sulle critiche mosse dai cittadini in merito all’efficacia delle nuove scogliere contro l’erosione, Talamelli risponde: "I tecnici del Provveditorato, con i quali mi sono visto più volte, assicurano che le scogliere stanno facendo il loro lavoro e il livello del mare, in prossimità della riva, si è già abbassato da 3 metri a 1, già ora si può tranquillamente passeggiare. I tecnici mi assicurano che i benefici aumenteranno con il passare del tempo e si formeranno spiagge ampie. Sono andato personalmente più volte al Provveditorato delle Opere pubbliche di Ancona a chiarire ogni aspetto proprio perché mi sono fatto carico dei timori di cittadini e imprese".

Non è convinto il Comitato diMetaurilia che, fin dall’aprile 2022, ha contestato l’intervento. "Non hanno ancora iniziato i lavori del secondo stralcio – fanno presente – che già stanno mettendo mano alle conseguenze provocate dalle prime scogliere". Il riferimento è all’intervento sulla massicciata ferroviaria avviato in prossimità della spiaggia libera, a ridosso di Palm Beach. Lunedì sono stati sbarcati via mare i mezzi per rinforzare gli scogli lungo la linea ferroviaria. "Rfi – dice Talamelli – ha individuato 10 punti in cui posizionare gli scogli a ridosso della ferrovia, tutti in prossimità dei varchi esistenti tra una scogliera e un’altra. Le risorse sono già previste nei fondi Pnrr, per i quali sono stati stanziati 4,2 milioni per il primo stralcio, 8 per il secondo". Resta il disappunto dei residenti per i danni provocati a quel che rimane della spiaggia libera (negli ultimi anni sarebbero spariti 500 dei 700 metri complessivi) dai mezzi di cantiere. Talamelli fa sapere che "nel secondo stralcio dei lavori (davanti alle concessioni di Metaurilia) è stato ridotto di 10 metri lo spazio tra i gruppi di scogli (da 50 a 40 metri) anche per rispondere ai cittadini".

Anna Marchetti