"Mezzi venduti a 1 cent al suocero del sindaco"

"Hai venduto a 1 centesimo due autocarri comunali al babbo della tua fidanzata". Lo ha contestato Sauro Marcucci, consigliere di minoranza, al sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, nel corso del Consiglio comunale dello scorso luglio. La vicenda della vendita dei mezzi a 1 centesimo e senza che fosse bandita un’asta pubblica, è stata resa nota qualche giorno fa, in seguito a una nota diramata dal gruppo di minoranza Condividiamo, ma ora emerge anche l’identità degli acquirenti. Lo stesso primo cittadino, incalzato dall’opposizione, ha ammesso di avere venduto alla ditta Ferroadriatica, di proprietà di Floriano Agostinelli (padre della sua fidanzata, ndr), due automezzi: un camion con cestello e un graeder, ovvero un mezzo per sistemare le strade, mentre un trattore con braccio decespugliatore è stato venduto a Fiorello Gargamelli, ex operaio dipendente del Comune di Terre Roveresche. L’opposizione sottolinea che due degli automezzi sono stati poi rivenduti dagli acquirenti: "Si evince da una visura storica. Dimostrazione che, probabilmente, il loro valore non era così esiguo".

"Si trattava di mezzi inutilizzabili – ha replicato invece il sindaco –, non più a norma, uno dei quali immatricolato nel 1985. I quali sono stati venduti a un prezzo simbolico, anziché rottamarli, che avrebbe comportato una spesa di 3 ai 500 euro per ognuno. Come pure se si fossero ceduti come ferro vecchio, avrebbero comportato spese di smaltimento notevoli. Inoltre – ha concluso Sebastianelli – le vendite sono state autorizzate da delibera del Consiglio comunale". Di tutt’altro avviso l’opposizione, che si riserva azioni legali. Gli esponenti di Condividiamo insistono nel sottolineare che non è stata fatta una valutazione da un tecnico a corredo della vendita. "Siano i cittadini, titolari dei beni comunali, a giudicare l’operato del sindaco".

m.d.e.