“Mi hanno aggredito fuori dallo Chalet del Mar”. Dal locale: “Allontanato perché dava fastidio”

Fano, 1 settembre 2025 – Ha raccontato di essere stato aggredito fuori dallo Chalet del Mar, nella notte tra sabato e domenica, mostrando le foto dal pronto soccorso e annunciando che sporgerà denuncia. Protagonista della vicenda è Alessandro Antonioni, 51 anni, parrucchiere fanese, che in un post sui social ha descritto l’episodio e ha parlato di calci ricevuti da due buttafuori del locale.

Secondo la sua versione, ribadita poi in un’intervista telefonica, l’episodio sarebbe avvenuto poco dopo le 23.20, mentre stava conversando con un giovane addetto alla sicurezza all’esterno del locale. “È arrivato uno che ce l’ha sempre con me – ha raccontato – e nel giro di dieci secondi sono stato spinto e preso a calci. Uno mi ha colpito alla gamba e mi è uscito il perone”.

Antonioni ha riferito che alcuni ragazzi presenti si sono offerti di testimoniare e che è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso di Fano. Dal referto medico risulta che Antonioni è arrivato in ospedale a mezzanotte e mezza, è stato dimesso alle 2.08 con diagnosi di trauma contusivo al ginocchio sinistro, assenza di lesioni ossee e una prognosi di dieci giorni, sia clinica che lavorativa.

Senza mai fare nomi, Antonioni ha indicato come responsabile (ovvero colui che ha detto ai buttafuori di allontanarlo) un uomo che, a suo dire, lo provoca da tempo. Maurizio Girolimetti, amministratore legale dello Chalet, conferma di essere lui la persona citata. Racconta che Antonioni è arrivato presto, mentre era in corso la cena, ed è stato invitato a restare nella parte del bar in attesa che i camerieri finissero il servizio. “Ha iniziato a insultare il ragazzo che faceva filtro all’ingresso – spiega Girolimetti – e quando ho provato a parlargli mi ha rivolto parole irripetibili. Mi è andato il sangue alla testa e mi sono allontanato. Dopo sono intervenuti altri buttafuori per allontanarlo e lui è stato spinto indietro: è caduto subito e quando ha provato a rialzarsi è ricaduto. Non ho visto calci, a me hanno riferito che è stato spinto”.

Sulla stessa linea anche Richard Mengucci, titolare del locale, che ricostruisce così la serata: “Lo avevamo fatto entrare, ma dopo un quarto d’ora abbiamo dovuto allontanarlo perché dava fastidio. Ha cercato di rientrare con la forza, bloccando l’ingresso, ed è stato spintonato. Così è caduto. Io non c’ero, ma questo è quello che mi hanno detto”. Mengucci tiene a sottolineare che il compito del locale non è espellere i clienti ma farli stare bene: “Il nostro lavoro è far divertire la gente, non buttarla fuori senza motivo. Che sia stato spintonato non lo condivido, nel mio locale non vorrei mai queste cose, ma a volte diventa inevitabile”. Dallo Chalet ricordano che Antonioni, già in passato, è stato più volte allontanato per comportamenti ritenuti problematici, “anche da altri locali”.

Lui, invece, pur confermando di avere avuto in passato problemi anche in altri locali (“evidentemente non sto simpatico ai buttafuori” ci ha detto) questa volta ribadisce di essere stato vittima di un’aggressione e annuncia l’intenzione di procedere per vie legali.