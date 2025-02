"Mia figlia investita in bici e lasciata sanguinante"

"Ha investito mia figlia se n’è andato lasciandola lì con il viso insanguinato". Lo racconta Chiara Vedovi (foto), mamma di una 16enne che ieri pomeriggio ha presentato querela ai carabinieri di Fano per fuga a seguito di incidente stradale. L’episodio è avvenuto martedì intorno alle 20,30 in via Papiria. La ragazzina stava percorrendo la ciclabile insieme a un amico di 15 anni. Viaggiavano sulla pista ciclopedonale in direzione contraria al senso di marcia sulla bici elettrica condotta dall’amico, lei era seduta dietro.

"È arrivata questa utilitaria grigia che usciva da via Rosmini – racconta Chiara Vedovi – e che si immetteva su via Papiria. Il conducente, secondo le ricostruzioni, è un uomo con barba e capelli bianchi, forse sulla sessantina e con gli occhiali, evidentemente ha guardato solo chi passava a sinistra e ha preso in pieno mia figlia che era seduta dietro. E’ caduta a terra e aveva il volto pieno di sangue. L’amico per fortuna non si è fatto niente ma a mia figlia il pronto soccorso ha riconosciuto una prognosi di 6 giorni. Lei e l’amico, sotto choc, gli hanno detto di andare via e lui ha risposto ‘me ne vado che ho da fare’ e se n’è andato verso via IV novembre. Mi chiedo come si possa lasciare una ragazzina così e non darle neanche un fazzoletto per pulirsi dal sangue che le usciva da naso e bocca. Siamo state in pronto soccorso fino alle 2 di notte e il polpaccio sarà da rivedere perché le si è gonfiato. Io a quell’ora lavoravo, faccio la rider, appena avvisata dell’incidente mi sono precipitata e l’ho trovata seduta marciapiede, senza scarpe e sanguinante. Nessuno ha fatto nulla o si è fermato per vedere come stava". I carabinieri, anche grazie alle telecamere, stanno indagando per rintracciare il conducente dell’autovettura.

Antonella Marchionni