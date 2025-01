Minardi all’attacco: "La nostra sanità allo sbando. Non approvato l’atto per programmare i servizi"

"Sistema sanitario allo sbando, non è ancora stato approvato l’atto aziendale per la programmazione dei servizi negli ospedali e sul territorio". A dirlo è il consigliere regionale del Pd Renato Claudio Minardi che, dopo aver constatato per ben due volte, negli ultimi due mesi, con accesso agli atti, (l’ultimo lo scorso 7 gennaio), che non è ancora pervenuto l’Atto aziendale dell’Ast 1 di Pesaro-Urbino, ha depositato un’interrogazione per conoscere in quali i tempi la giunta regionale è intenzionata ad approvarlo definitivamente. "Le gravi inefficienze – afferma l’esponente dell’opposizione – che stanno facendo sprofondare nel caos la sanità della provincia di Pesaro e Urbino sono l’inevitabile conseguenza della riforma varata male e in fretta dal centrodestra. Riforma che, dopo aver cancellato l’Asur Marche e istituito cinque nuove Aziende sanitarie territoriali, è rimasta inattuata per la mancata elaborazione degli atti aziendali. Tali atti, infatti, costituiscono il fondamento della programmazione delle politiche sanitarie sui territori, perché attraverso di essi sono individuati i criteri e le risorse necessarie per erogare i servizi ai cittadini e acquistare nuove strumentazioni". Per Minardi "gli atti aziendali avrebbero dovuto essere stati già predisposti da molto tempo dai direttori delle singole Ast e approvati dalla giunta regionale, invece a oggi nulla è stato fatto e i ritardi accumulati in questi tre anni, di cui né il presidente Acquaroli né l’assessore Saltamartini sono mai riusciti a fornire una credibile giustificazione, hanno fatto sì che il sistema sanitario navigasse a vista. Inutile dire che, specialmente in un territorio come quello della Ast 1, costretto a subire la soppressione dell’Azienda ospedaliera Marche Nord, ciò ha prodotto danni gravissimi".

Conclude Minardi: "I fatti stanno dando ampiamente ragione alle critiche che il Pd fece già allora: non solo la sanità del nostro territorio si è progressivamente allontanata dai bisogni delle persone, ma abbiamo assistito a una continua crescita di costi e inefficienze: aumentano i marchigiani costretti a rinunciare alle cure e la spesa per la sanità privata è passata da 710 a 950 milioni di euro".

an. mar.