Minardi: "Il bypass ferroviario non spaccherebbe la città a metà"

"Non è assolutamente vero che il bypass ferroviario Pesaro-Fano (1,8 miliardi) spaccherebbe la città a metà". Il consigliere regionale Renato Claudio Minardi (Pd) (foto) replica al centrodestra che esulta per la nomina del commissario straordinario per la linea ferroviaria adriatica: "Nomina – commenta Minardi – che prelude alla più grande rapina di fondi pubblici ai danni delle nord delle Marche e in particolare dei comuni di Pesaro e Fano. È ovvio che la realizzazione del bypass rappresenterebbe solo il primo stralcio di un progetto che avrebbe dovuto giocoforza proseguire verso sud, superando Mondolfo e Senigallia per proseguire nel resto delle Marche. Perché così funziona la progettazione delle opere pubbliche. Tra l’altro, a dimostrazione che l’operazione del centrodestra è solo propagandistica, non si tiene conto che il bypass ferroviario Pesaro Fano potrebbe rappresentare anche il primo stralcio dell’alta velocità, a cui naturalmente siamo favorevoli. Così non si sottrarrebbero indebitamente e inutilmente soldi al nostro territorio e, qualora la stessa alta velocità non fosse il solito bluff di Salvini, avremmo già un primo troncone pronto. Credo che Serfilippi sappia bene tutto ciò, ma se non lo sa è ancora peggio". Minardi ricorda che "il miliardo 800 milioni di euro stanziati dal governo Draghi per il bypass ferroviario verranno destinati all’improbabile progetto dell’alta velocità sulla tratta Bologna-Bari promosso dal ministro Salvini".

an. mar.