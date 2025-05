Minardi porta in Regione il caso guardia medica

E’ finito in consiglio regionale il caso del cartello appeso nei giorni scorsi sulla porta della guardia medica di Calcinelli che invitava i cittadini del posto a rivolgersi prima a Fossombrone e poi a Fano per trovare il servizio disponibile. A portarlo fra i banchi dell’Assemblea legislativa è stato il consigliere regionale del Pd Renato Minardi (foto) con un’interrogazione che verrà discussa in consiglio, che sollecita urgenti provvedimenti per garantire il servizio di continuità assistenziale nel comune di Colli. "Purtroppo – afferma Minardi - la sanità pesarese assomiglia sempre più a una barzelletta, che però non fa ridere. La scioccante vicenda dei giorni scorsi, quando per i residenti di Colli al Metauro la possibilità di ricevere le prestazioni della guardia medica si è trasformata in una assurda caccia al tesoro tra Fossombrone e Fano, fotografa drammaticamente lo stato della sanità pubblica nelle Marche. Possibile che un cittadino che sta male e ha necessità di cure debba sobbarcarsi l’onere di spostarsi per decine di chilometri su e giù per la vallata e non avere neppure la certezza di ricevere le prestazioni? Trovo grave che l’assessore regionale alla sanità Saltamartini non abbia sentito neanche il dovere di chiedere scusa o quantomeno di spiegare i motivi dell’accaduto".

Minardi incalza: "Se si fosse trattato di un disservizio isolato si sarebbe anche potuto pensare a un errore. Ma la verità, purtroppo, è un’altra. Dalla tabella dei turni consultati nel sito dell’Ast emerge chiaramente che dal 20 al 24 aprile la sede della guardia medica di Colli, che serve un vasto territorio, è rimasta totalmente priva del servizio".

Sandro Franceschetti