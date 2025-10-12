"Mio padre di 87 anni per due giorni in barella"

"Mio padre ha passato due giorni in una barella del Pronto soccorso per un presunto contagio di Covid che in realtà non aveva". Altro caso di malasanità? Dipende dai punti di vista e cioè quello del paziente e dei parenti, ma poi c’è anche un’altra lettura ed è quella del personale che opera nei pronto soccorso. Comunque sia, pandemonio l’altro ieri pomeriggio al pronto soccorso del Santa Croce. E’ intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri chiamata dal figlio di un paziente, anche se su questo punto il quadro non è del tutto chiaro.

Telefona al ‘Carlino’ Fotide Tallevi di Calcinelli, che attacca in maniera agitata con questo racconto: "Mio padre è stato colpito da un ictus ed era da due giorni in una barella e non veniva trasferito nel reparto di Neurologia – dice Tallevi che è anche titolare di una attività a Calcinelli –. Quando ho chiesto il perché fosse ancora lì a una operatrice sanitaria, mi è stato risposto che non poteva essere trasferito in reparto perché era risultato positivo al Covid. Per cui ho chiesto all’infermiera di fare immediatamente un tampone perché era impossibile che fosse positivo in quanto aveva già subito un intervento alla cataratta la settimana scorsa, dopodiché è sempre rimasto chiuso in casa con mia madre".

Tallevi prosegue il racconto: "Dietro mia insistenza a mio padre è stato fatto il tampone da una infermiera. Infermiera che ho seguito metro per metro, passo dopo passo, la quale insisteva col dire, guardando il tampone, che era positivo. Tutto questo fino a quando siamo arrivati al medico di guardia che ha stabilito che mio padre non era affatto positivo. Ma stiamo scherzando? A quel punto – devo dire la verità, ero molto arrabbiato – ho chiamato i carabinieri che hanno verbalizzato tutto quello che era accaduto ed ho anche annunciato che sarei poi andato domani in caserma (oggi, ndr) per presentare denuncia. Mio padre che ha 87 anni, ha passato due giorni in una barella del pronto soccorso per una cosa che non era vera. E queste cose vanno denunciate e rese pubbliche perché non devono più accadere. Io non pago le tasse per avere un trattamento così. Ci metto la faccia in questa faccenda e voglio andare fino in fondo".

I carabinieri della compagnia di Fano confermano l’intervento al pronto soccorso ma non ci sono ulteriori particolari. Mentre il responsabile del reparto, Giancarlo Titolo, rimette in linea la situazione: "Possibile che sia arrivato positivo ma è prassi che dopo 48 ore il tampone venga ripetuto. E dietro insistenza del figlio del paziente, che mi dicono che inveiva contro il personale, l’esame è stato ripetuto ed è risultato negativo per cui dopo due ore è stato trasferito nel reparto. Ma onestamente non si capisce la materia del contendere perché alla fine non è accaduto nulla e sono state rispettate le procedure che si usano in questi casi. Mi sembra la classica tempesta in un bicchier d’acqua".

