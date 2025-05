Mirco Omiccioli verso il ritorno al Fano Calcio: terza esperienza in panchina

Mirco Omiccioli è sempre più sulla strada del Fano Calcio. Il 57enne allenatore fanese dopo aver rifiutato la proposta di riconferma sulla panchina della Jesina che ha guidato alla promozione in Eccellenza e alcune offerte di altre squadre, sembra essere in cima alla lista dei tecnici preferiti da parte della società granata. Il tecnico potrebbe accettare la "corte" che gli sta facendo il Fano, col presidente Mei e il diesse Canestrari in testa, e tornare così per la terza volta sulla panchina dei granata, dopo le brevi esperienze avute nelle stagioni 2006/07 e 2013/14.

Tra i vantaggi della scelta, Omiccioli ha dalla sua il fatto di conoscere assai bene il campionato di Promozione – categoria nella quale il Fano andrà il prossimo anno rilevando il posto del Sant’Orso – avendovi allenato nelle ultime due stagioni: prima l’Urbania e nell’ultima i leoncelli. Dunque conosce i campi, le squadre e i giocatori e ciò rappresenta una garanzia per una società come il Fano che si trova a dover frequentare… ambienti calcistici piuttosto sconosciuti. Così è successo quest’anno in Terza categoria, superata brillantemente grazie ad un bel gruppo e ad un allenatore attento e capace come Luca Spendolini.

A Fano, Mirco Omiccioli troverà di sicuro suo figlio Andrea, regista arretrato che è stato il perno dei granata nella stagione che sta per finire e che sarà il cardine sul quale si costruirà il Fano del prossimo anno. Non è escluso poi che Omiccioli porti con sé qualche elemento esperto che ha già allenato in Promozione.

Calcio giovanile. È in corso di svolgimento, fino al 31 maggio al campo sportivo di Gimarra la VI edizione del Torneo "Giocando col Lisippo", organizzato dalla Us Fortuna Fano. Nove le squadre partecipanti – Fortuna Fano, Jesina, Tre Ponti Academy, Csi Delfino, Real Metauro, Giovane Sant’Orso, Vigor Senigallia, Muraglia, Aurora Jesina – suddivise in 3 gironi. Si qualificano le prime di ogni girone e la miglior seconda. Al termine del torneo cerimonia finale con l’attribuzione del premio realizzato dagli allievi del Liceo artistico Apolloni e del premio fair play per la squadra che si sarà distinta per sano agonismo e spirito di squadra. Obiettivo del torneo, realizzato in collaborazione con Comune di Fano e Avis, è quello di infondere ai giovani calciatori sano divertimento, socializzazione e conoscenza di opere di interesse artistico e culturale.