Missione in mar Rosso: c’è anche Fano. Tra i relitti per studiare la biodiversità

Fano, 16 aprile 2023 – Fano Marine Center protagonista di due progetti di ricerca, uno nel Mar Rosso, già concluso, l’altro nel Mediterraneo, tuttora in corso. Elemento comune di entrambi i progetti ideati dal professor Stefano Goffredo, docente dell’Università di Bologna e coordinatore scientifico di Fano Marine Center, è la volontaria collaborazione di subacquei e snorkeling in vacanza a cui, al termine delle immersioni, viene chiesto di compilare una scheda di rilevamento da inviare all’ateneo di Bologna. Ai ricercatori dell’Università spetta il compito di elaborare i dati e definire un indice di biodiversità nei vari punti di immersione.

Tra le mete del Mar Rosso da sempre molto visitate dal turismo subacqueo c’è la nave mercantile a vapore, SS Thistlegorm, utilizzata dall’esercito britannico durante la seconda guerra mondiale per mantenere aperte le linee di rifornimento nella campagna del Nordafrica e affondata nel 1941.

Quell’area è stata inserita dagli studiosi dell’Alma Mater e del Fano Marine Center tra quelle monitorate dal progetto, che ha coinvolto migliaia di turisti e sub, amatoriali, nella raccolta di dati sullo stato della biodiversità del Mar Rosso. Gli esiti dello studio realizzato da ricercatori dell’Università di Bologna e del centro fanese, che ha analizzato le variazioni delle comunità biologiche attorno ai resti della nave, hanno dimostrato che il relitto "è diventato un ‘hotspot’ di biodiversità marina tanto ricco, per numero e quantità di specie ospitate, da avere caratteristiche simili a quelle delle vicine scogliere coralline".

«La comunità biologica che si è sviluppata intorno al relitto – commenta Erik Caroselli dell’Università di Bologna e tra gli autori dello studio – si è mostrata ricca e relativamente stabile nel tempo dimostrando come le strutture artificiali possano supportare un’abbondante biodiversità. Conclusioni particolarmente rilevanti in considerazione delle attuali condizioni di molte scogliere coralline nel mondo e degli sforzi della ricerca sulle scogliere artificiali".

Concluso con successo il progetto in Mar Rosso lo stesso è stato riproposto nel Mediterraneo per "proteggerne – fanno presente i ricercatori – la fragile vita marina. Il monitoraggio della biodiversità è uno strumento fondamentale per valutare la salute ambientale, ma le istituzioni spesso non dispongono di fondi e manodopera per eseguire tali campagne. Il coinvolgimento volontario di migliaia di subacquei serve a registrare la presenza e l’abbondanza delle principali specie mediterranee". Tra gli obiettivi dello studio c’è quello di "aumentare la conoscenza e la consapevolezza ambientale e incoraggiare le autorità locali a migliorare la gestione delle risorse marine". Insomma chiunque faccia immersioni o snorkeling nel Mediterraneo potrà compilare la scheda di rilevamento, scaricabile dal sito www.dueproject.org.

«La metodologia del citizen science, cioè scienza cittadina, – conclude Caroselli – è in uso ormai da tempo nella comunità scientifica, ma in questi progetti si è utilizzata la cosiddetta modalità ricreativa, che non modifica il comportamento dei volontari, permettendo così di coinvolgere un numero elevato di persone e ricavare tantissimi dati: un ricercatore non avrebbe mai i fondi per raccogliere la stessa mole di informazioni".