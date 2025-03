Modifiche al traffico anche domani

FANO

Ultima domenica di Carnevale e nuovo test sulla viabilità cittadina. Le modifiche al traffico non si fermeranno con la festa, ma proseguiranno anche domani fino alle 19. Il piano prevede il doppio senso di marcia in via dell’Abbazia e l’inversione del senso di marcia via IV Novembre con direzione mare-monte. Resta la possibilità di parcheggiare nella caserma Paolini, con 200 posti auto per i cittadini, e la navetta gratuita dal Fanocenter, ogni 15 minuti. Domani, quindi, fino alle 19, chi viene da via Papiria dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra su via IV Novembre, per poi proseguire su via dell’Abbazia o via Canale Albani.