"Mi ha molestato nella sua bottega", accuse choc di un ragazzino di Fano

Fano, 15 luglio 2023 – Un pomeriggio di settembre, pieno centro storico di Fano. La biciclettina che si rompe, quell’uomo che si avvicina, si offre di aiutarlo, lo accompagna dal ciclista. Poi lo invita nella sua bottega. E una volta lì dentro, lo spoglia e bacia nelle parti intime. E’ il racconto choc fatto da un ragazzino fanese di 13 anni contro un artista di origini sudamericane di 62 anni che ha un laboratorio nel cuore della città. La procura di Pesaro ha aperto un fascicolo per adescamento e abusi sessuali su minorenni. L’artista nega le accuse. Ma il 13enne è pronto a ripercorrere quei momenti anche davanti al giudice. Ieri infatti il perito lo ha dichiarato capace a testimoniare. E il prossimo 20 ottobre entrerà nell’aula per le audizioni protette con accanto il suo difensore, l’avvocato Francesca Santorelli.

L’incontro tra quell’uomo e il bambino sarebbe stato immortalato dalle immagini della telecamera sulla zona. Ma sul tavolo degli inquirenti è finito anche il telefonino del 62enne, sequestrato e passato al setaccio a caccia di eventuali foto o altro che potrebbero essere determinanti, o meno, per l’accusa. Ma veniamo a quello che, secondo il racconto del bambino poi sfociato nella denuncia, sarebbe successo quel pomeriggio dello scorso settembre. Il 13enne sta giocando per le vie del centro con la sua biciclettina quando a un certo punto gli sarebbe uscita la catena. Il suo mezzo non va più avanti. A notare il ragazzino in difficoltà è l’artista che si precipita in suo aiuto. I due non si conoscono. Lui si offre di accompagnarlo dal ciclista. Poi lo invita a seguirlo nella sua bottega. Ed è a questo punto che, secondo la denuncia, quell’uomo che ha l’età di suo nonno gli avrebbe messo le mani addosso. Lo avrebbe spogliato per poi baciarlo nelle parti intime. Poi il 62enne lo ha riaccompagnato fuori. E lì in strada, il ragazzino ha visto la mamma che lo stava cercando. Lui le è corso incontro e le ha riferito subito di quello che era successo in quel laboratorio. La madre si è rivolta all’avvocato Santorelli e il caso è arrivato sul tavolo della procura.

In questi mesi le indagini hanno cercato di raccogliere elementi di riscontro alle parole del 13enne. Sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza su quell’area del centro storico. E dai frame emergerebbe la conferma dell’incontro tra i due. Si vedrebbe il momento in cui il 62enne è accanto al ragazzino. Ma gli agenti hanno passato al setaccio anche il laboratorio dell’artista. E sequestrato il suo telefonino. Non si sa ancora l’esito delle ricerche sul dispositivo. Se siano saltate fuori eventuali scatti che l’uomo possa aver fatto al bambino in quel frangente. O se ci siano altre immagini eventualmente compromettenti. O anche niente di tutto questo.

Ieri, in Tribunale, all’udienza in cui il perito ha illustrato la sua relazione sulla capacità a testimoniare della presunta vittima, non c’era l’indagato, ma solo il suo legale, l’avvocato Sergio Serrani. "E’ un po’ che non vedo il mio assistito, ma lui nega le accuse - ha spiegato il difensore - non ha toccato il bambino. E ribadirà la sua estraneità. Gli inquirenti stanno verificando ogni aspetto di questa vicenda. Gli hanno preso il cellulare, controllato la bottega. Attendiamo l’esito delle indagini e vediamo quali elementi porterà l’accusa".

L’avvocato Santorelli si prepara ad affrontare il prossimo passo con l’incidente probatorio in cui il suo piccolo assistito ripercorrerà quegli interminabili attimi in compagnia del 62enne nella sua bottega del centro. "E’ ancora presto per quantificare la richieta di risarcimento danni - spiega Santorelli - ma di sicuro ci costituiremo parte civile quando si andrà a processo. E’ una vicenda inquietante, accaduta in pieno giorno, nel cuore del centro storico, dove giocano sempre tanti bambini".