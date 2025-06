Mondavio partecipa al progetto che sviluppa la cittadinanza attiva

Per il quinto anno consecutivo il Comune di Mondavio partecipa al progetto regionale a favore dei giovani ‘Ci sto? Affare Fatica!’ finalizzato al coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze nella ri-qualificazione e rigenerazione urbana degli spazi pubblici. L’iniziativa vedrà impegnati giovani dai 14 ai 21 anni a svolgere attività collettive di cura dei beni comuni e di cittadinanza attiva e le candidature possono essere per una o due settimane. I lavori (manutenzione del verde e di altri ambienti pubblici, riqualificazione di panchine e altri oggetti ecc) si svolgeranno nella settimana da lunedì 7 luglio a venerdì 11 e in quella dal 14 al 18. La prima con interventi nella frazione di Sant’Andrea di Suasa e la seconda nel capoluogo. Gli orari sono quelli della mattina, dalle 8,30 alle 12,30, sotto la guida di un tutor e di un ‘maestro d’arte’ chiamato handyman, per trasmettere competenze tecniche e artigianali. A ciascun partecipante verrà consegnato, a riconoscimento dell’impegno profuso, un ‘buono fatica’ settimanale del valore di 75 euro, che potrà essere speso in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

L’iscrizione si effettua sul sito web https://www.cistoaffarefatica.it/. Informazioni anche in Comune nei normali orari di apertura. "La finalità – evidenzia il sindaco Zenobi - è stimolare i ragazzi a valorizzare al meglio il tempo estivo."

s. fr.