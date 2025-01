Mondavio si illumina: altri 50mila euro di led

Riprenderanno già dalle prossime settimane i lavori di efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Mondavio. "Dopo aver sostituito le vecchie lampade con quelle a led in gran parte del capoluogo già nel corso del 2024 – evidenzia il sindaco Mirco Zenobi (in foto) –, da qui a fine mese andremo a effettuare il cambio anche nelle vie limitrofe al centro che ancora mancano all’appello. Per la precisione, via San Francesco, via Peroni e via Provinciale".

Dopodiché, si partirà con la frazione di San Michele al Fiume: "Al riguardo, abbiamo già appaltato i primi 100mila euro di lavori – conferma il capo della giunta – ed è in fase avanzata il progetto di un successivo stralcio da 50mila euro, tutti da realizzare entro il 2025, così come gli interventi, da finanziare con altri 100mila euro, che ci consentiranno di concludere l’intera frazione, la zona Passo di Corinaldo e il tratto di Statale 424 che attraversa San Filippo sul Cesano".

"L’obiettivo – aggiunge Zenobi –, è arrivare entro il 2026 all’introduzione della tecnologia led in tutto il territorio, per garantire un servizio più efficiente e meno oneroso per le casse comunali. Sempre in tema di efficientamento energetico – conclude –, nel corso di questo 2025 procederemo alla sostituzione della caldaia e dell’impiantistica alla scuola primaria di San Michele al Fiume, per un importo di 50mila euro".

