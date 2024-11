Mondolfo, guardia medica coperta all’80 per cento

Sarà coperta nell’80% dei turni la postazione di continuità assistenziale di Mondolfo in questo mese di novembre. Un dato buono, ma che è comunque un passo indietro rispetto al 100% di ottobre. A fronte dei 40 turni, dei quali 10 diurni (quello di oggi, giorno festivo, più i sabati e le domeniche) e i 30 notturni, ne saranno garantiti 32. A rimanere senza medico saranno i diurni di oggi, domani e domenica e i notturni di domani, di domenica, di martedì 5, martedì 12 e di martedì 19. In tutti gli altri casi il presidio della bassa Valcesano, che ha la propria sede nell’ex ospedale ‘Bartolini’, sarà regolarmente funzionante: nei turni di notte nella fascia oraria dalle 20 alle 8 del mattino successivo e in quelli diurni dalle 10 alle 20 del sabato e dalle 8 alle 20 della domenica. Meglio di Mondolfo, in questo mese, la guardia medica di Mondavio (ubicata nei locali del distretto sanitario di corso Roma, vicino all’ingresso della Rsa), che sarà attiva 34 volte, pari all’85% del totale. Nello specifico, verranno assicurati tutti i turni della notte, ad eccezione di quella di sabato 30; e quelli diurni di domani, di sabato 16, di domenica 17, di sabato 23 e di sabato 30. Sarà fruibile in 23 occasioni su 40 (57,5%) la terza postazione di continuità assistenziale della vallata: quella di Pergola.

Qui il medico occuperà regolarmente il proprio ambulatorio nei turni diurni di domani, di domenica 10 e sabato 16 e in quelli notturni del 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Negli altri casi ci si potrà comunque rivolgere al Punto di Primo intervento dell’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’.

s.fr.