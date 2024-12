Mondolfo, guerra all’evasione: "Già recuperati 1,6 milioni su 5"

di Sandro Franceschetti

"Dodici milioni di investimenti sul territorio, 5milioni recuperati dalla lotta all’evasione, di cui 1,6 milioni già incamerati, e costante aumento dei fondi per il sociale". Il vicesindaco e assessore alle finanze Carlo Diotallevi sintetizza così il bilancio di previsione 2025 del Comune di Mondolfo, approvato coi voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione nell’ultima seduta consiliare. "Un bilancio – evidenzia lo stesso Diotallevi - che porterà grandi investimenti sul territorio, come il nuovo asilo nido a Centocroci, la nuova struttura sportiva coperta a Marotta, la vasca di laminazione a Marotta Nord, la riqualificazione dell’abbazia di San Gervasio e molte altre opere e che, al contempo, vedrà ridursi ulteriormente l’indebitamento totale dell’Ente, passato dagli 8.695.000 euro del 2015 ai 7.849.780 indicati per il 25, con un indice del 2,24% contro il limite massimo previsto dalla legge del 10%".

Il vicesindaco aggiunge: "Questo risultato è stato possibile grazie alla capacità della nostra amministrazione di reperire fondi del Pnrr, ministeriali e regionali e di effettuare un’adeguata programmazione finanziaria. Un altro aspetto importante è quello dell’equità sociale; infatti in questi 8 anni di mandato abbiamo accertato ben 5,3 milioni di evasione fiscale e negli ultimi 2, grazie all’affidamento del servizio di riscossione coattiva, ne abbiamo già incassati più di 1,6 milioni e questo ci ha permesso di calmierare alcune tariffe a vantaggio dei cittadini e, soprattutto, di continuare a incrementare le risorse per i servizi sociali, che sono sempre aumentate in questi anni, passando dagli 850mila euro del 2016 al milione e 300mila di quest’anno. Riuscire a far crescere il territorio riducendo l’indebitamento complessivo non è semplice, soprattutto se nel contempo si vogliono aumentare le risorse a favore dei più deboli. E questo è un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di tutta la squadra di ‘Fare Città’ e degli uffici comunali, a cui va il mio ringraziamento".

L’unico costo in più per le tasche dei cittadini nel 2025 sarà quello di 20 centesimi per la quota pasto delle mense scolastiche. Invariato il resto di tariffe e tasse. "Di fronte a tali inconfutabili dati – conclude Diotallevi - e nonostante non abbiano presentato il ben che minimo emendamento, i membri di minoranza hanno votato contro. C’è da chiedersi perché".