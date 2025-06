Mondolfo, il presidio di guardia medica coperto in pieno

Ottima notizia per i cittadini di Mondolfo, Marotta, San Costanzo e Monte Porzio, per un totale di quasi 22mila persone. In questo mese di giugno il presidio di guardia medica mondolfese, ubicato nella Casa della Salute ex ospedale ‘Bartolini’, al quale questa popolazione fa riferimento, sarà funzionante al 100%. Coperti integralmente i 40 turni: dieci diurni (dalle ore 10 alle 20 dei giorni prefestivi e dalle 8 alle 20 dei festivi) e 30 notturni (ogni notte a partire dalle 20 alle 8 del giorno successivo). E’ quanto emerge dal prospetto inviato dal Distretto di Fano dell’Ast ai comuni interessati. Una presenza integrale del dottore che negli ultimi anni a Mondolfo si è verificata pochissime volte e che i residenti della bassa Valcesano si augurano possa proseguire anche nei prossimi mesi, perché contare su un servizio stabile è una cosa preziosa e rassicurante.

Purtroppo, poiché la coperta (vale a dire il numero dei medici) è corta, a fronte dell’en plein di Mondolfo, si registra, sempre per questo mese, una presenza al 60% nelle altre due sedi di continuità assistenziali della vallata: quella di Pergola e quella di Mondavio. Nella città dei Bronzi il dottore sarà presente in 24 dei 30 turni della notte (è mancato il 2 e mancherà di nuovo il 7, il 12, il 21, il 27 e il 28), mentre non ci sarà mai in quelli diurni. Situazione quasi analoga a Mondavio, dove la guardia medica ha la propria sede in via Roma, con 23 turni notturni coperti (non lo saranno, oltre a quello del primo giugno già trascorso, quelli del 7, del 13, 14, 20, 21 e 28) e uno solo diurno: quello di sabato 14, dalle 10 alle 20.

Nella foto: l’ingresso della Casa della Salute di Mondolfo

Sandro Franceschetti