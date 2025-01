Mondolfo, nuovo look per il mercato settimanale

Si rifà il look lo storico mercato settimanale di Mondolfo, che alcune antiche fonti fanno risalire, addirittura, al lontanissimo 1465. Da lunedì prossimo, 13 gennaio, tutti i banchi dei venditori ambulanti saranno posizionati in piazzale Borroni, noto anche come Sferisterio comunale, dove si disputano a tutt’oggi gli incontri di Pallone col Bracciale, lasciando libere via Mazzini e via Cavour, dove sono sempre stati collocati parte degli spazi di vendita.

"La decisione assunta è il frutto di un confronto e di una concertazione con gli ambulanti – spiega l’assessore alle attività economiche e produttive, alla viabilità e alla polizia locale, Raffaele Tinti – e scaturisce anche da un lavoro di squadra messo in campo dall’ufficio commercio e dalla polizia municipale". L’obiettivo perseguito è quello di ottimizzare gli spazi urbani "e dare un corpo unico al mercato – riprende Tinti – che, come in tante altre realtà della provincia, anche a Mondolfo ha fatto registrare nel corso degli anni una flessione degli esercenti. L’auspicio è che questa razionalizzazione, possa contribuire anche a dare nuova linfa ad un appuntamento settimanale fortemente radicato nella nostra tradizione e che la giunta vuol rilanciare". La concentrazione dei banchi di vendita avrà sicuramente benefici per gli stessi ambulanti e consentirà ai clienti di passare più agevolmente da una categoria merceologica all’altra, senza necessità di spostarsi in diverse zone del centro. "Un centro – puntualizza l’assessore – che potrà ora disporre anche di una migliore circolazione, perché liberando via Mazzini e via Cavour dalle bancarelle sarà possibile riaprirle entrambe al traffico veicolare nel doppio senso di marcia, rimuovendo quello che era un grosso tallone d’Achille del lunedì mattina. Inoltre, in questo modo, saranno disponibili i parcheggi con disco orario presenti lungo le due vie e ciò rappresenterà un aspetto importante sia per gli ambulanti, sia per i titolari dei negozi di queste zone, che potranno essere raggiunti con maggior facilità dalla loro clientela". Sia per il 13 mattina, che per i lunedì delle prossime settimane è prevista una maggiore presenza della polizia locale per adottare eventuali accorgimenti migliorativi e rendere il più funzionale possibile questa nuova organizzazione. Il mercato settimanale mondolfese si svolge nella fascia oraria dalle 8 alle 13.

Sandro Franceschetti