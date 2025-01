Mondolfo, oggi a PresepePaese arrivano i Re Magi

Seconda e conclusiva giornata, oggi, dopo il grande successo del 26 dicembre (con oltre 2mila visitatori), per la 30esima edizione di ‘Presepepaese’, il più grande presepio vivente del litorale medio Adriatico, che trasforma il centro storico di Mondolfo in un villaggio di oltre duemila anni fa per rivivere la magia dei tempi della Natività. Un evento organizzato dalla parrocchia Santa Giustina, guidata da don Luca Principi, con la collaborazione del Comune e di numerose associazioni del territorio.

Oltre 190 i volontari-figuranti che consentiranno di dar vita a un percorso di un chilometro e duecento metri, con partenza dal varco di Porta Santa Maria, che si snoderà interamente all’interno delle mura castellane, con le luci pubbliche rigorosamente spente e l’illuminazione, altamente suggestiva, garantita da 400 fiaccole ‘romane’. Nella ‘parte’ di Gesù Bambino (‘interpretata’ il 26 dicembre scorso dal piccolo Ezechiele) ci sarà oggi un altro baby cittadino: Tommaso, con accanto mamma e papà nei ruoli di Maria e Giuseppe.

L’inizio è fissato per le 17,30 e si andrà avanti fino alle 19, con il flusso dei visitatori (che come sempre potranno entrare gratuitamente) regolato dai volontari dell’organizzazione, in modo da garantire a tutti la migliore fruizione delle tante ambientazioni. Archiviato l’esordio record del giorno di Santo Stefano, ci sono tutti gli ingredienti (compresi i Re Magi) per vivere un’altra tappa di grande partecipazione e suggestione, grazie a un evento culturale che, al contempo, rappresenta anche un’occasione per far conoscere e apprezzare il borgo di Mondolfo, ascritto tra i Più Belli d’Italia, e le sue tradizioni.

