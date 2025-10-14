Mondolfo vota in anticipo nel 2026. Nel frattempo, il timone ad Andreoni

Si andrà a votare con un anno di anticipo a Mondolfo, anziché primavere 2027 a maggio-giugno 2026, ma fino all’appuntamento con le urne sarà garantita la continuità amministrativa sotto la guida di Alice Andreoni. Niente commissario, dunque, ma il proseguo per sette, otto mesi, dell’attuale giunta, con l’attribuzione del ruolo di sindaco facente funzioni ad Alice Andreoni, nominata da Nicola Barbieri vicesindaco al posto di Carlo Diotallevi il giorno successivo alle elezioni regionali.

Ha scelto il passaggio più ‘soft’ la squadra ‘Fare Città’ dopo l’elezione di Barbieri a consigliere regionale (ruolo incompatibile con quello di sindaco). Le strade erano due: dimissioni del sindaco, con la conseguente decadenza del consiglio comunale e l’arrivo del commissario; oppure la dichiarazione di decadenza del primo cittadino da parte del civico consesso, con quest’ultimo che rimane in carica, così come la giunta priva del sindaco, fino alle prime amministrative utili. Ed è ciò che accadrà a Mondolfo. Dopodomani alle 21 si terrà la seduta del consiglio comunale per la dichiarazione di incompatibilità di Barbieri. Fra 10 giorni o poco più ci sarà una seconda seduta che sancirà la decadenza del sindaco e la conseguente nomina come facente funzioni della Andreoni.

Tutti i membri dell’esecutivo, che fino alle votazioni avrà piena operatività, manterranno le attuali deleghe, con la Andreoni che assorbirà anche quelle all’urbanistica e al personale che erano in capo a Barbieri. Il quale evidenzia: "Quello ottenuto alle elezioni regionali è un risultato importante per la nostra comunità. Il progetto ‘Fare Città’ continuerà a livello comunale, con la stessa visione e impegno di sempre. Ad Alice Andreoni va il mio pieno sostegno". Andreoni che, da parte sua, dichiara: "È un onore e una responsabilità raccogliere questo testimone. Insieme a tutta la maggioranza continueremo a servire la comunità con impegno, ascolto e concretezza. Ci aspettano mesi importanti, con tante opere da completare e progetti strategici da portare avanti, per dare continuità a quanto fatto finora e guardare con fiducia al futuro". "Alice è un’amica che stimo tantissimo e con la quale abbiamo condiviso 10 anni di lavoro e di grandi risultati - ha commentato Carlo Diotallevi -. Una persona capace e preparata a cui ho lasciato il mio ruolo con molto piacere, sicuro che riuscirà brillantemente a proseguire il lavoro".

Sandro Franceschetti