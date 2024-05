Montefiori. Cocktail a Disco Diva

Torna a Gabicce l’appuntamento con Disco Diva, il festival internazionale della disco music con un’edizione speciale pensata per festeggiare il decennale. Si terrà in piazza Valbruna il 28, 29 e 30 giugno. "’Disco Diva celebrating 10th edition’ - sottolinea Cristina Tassinari, art director del Festival – sarà lo slogan 2024 per questa edizione celebrativa che pone al centro il tema delle diversità come punto di unione e di forza. Un’edizione che raccoglie il meglio di 10 anni della manifestazione. Per il decimo anniversario torneranno sul palco Delegation, Kid Creole & the Coconuts, David Nobles formerly of The Trammps per celebrare la disco music".

Tra le novità un nuovo format pensato per la domenica, grazie alla collaborazione di Maurizio Monti, con un focus sui club del territorio che hanno fatto la storia negli anni ’90. A seguire un live strepitoso con i Montefiori Cocktail, uno dei nomi più importanti della musica lounge mondiale. Tanti i dj professionisti che arricchiranno le tre serate, mentre le coreografie saranno curate da "I Love Disco" di Firenze, partner di Disco Diva da otto anni.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 28 giugno, con Delegation, gruppo soul disco britannico con una lunga carriera e un notevole successo internazionale. Sabato 29 giugno sarà dedicato alla storia della disco ‘70 e ‘80 con David Nobles e Kid Creole and The Coconuts. Domenica 30 giugno sul palco ci sarà Montefiori Cocktail. Si possono già acquistare i biglietti sulla piattaforma Dice e su discodiva.it.