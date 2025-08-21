Montemaggiore celebra Churchill

Montemaggiore al Metauro proporrà sabato e domenica l’edizione 2025 di ‘Era Ieri’, l’attesa rievocazione storica che celebra la visita di Winston Churchill durante le operazioni militari che portarono, nell’agosto del 1944, allo sfondamento della Linea Gotica con la Battaglia del Metauro. ‘Era Ieri’ non è solo una rievocazione, ma un vero viaggio nel tempo: un’occasione per riscoprire la storia, rivivere le emozioni del 1944 e rendere omaggio a chi, con coraggio e sacrificio, contribuì alla liberazione del territorio dai nazifascisti. L’evento, organizzato dalla Pro Loco del paese, in collaborazione con il Comune di Colli al Metauro, è stato presentato ieri mattina nella sede di Confcommercio Marche Nord, alla presenza della presidente della Pro Loco, Catia Curzi, del direttore di Confcommercio, Agnese Trufelli, della direttrice del Museo del Fiume Metauro, Marta Marchetti, e dei ‘rievocatori’ dell’associazione ‘The Green Liners’.

"Rivolgo un plauso – ha detto Trufelli - a chi mantiene vive le tradizioni e i ricordi; in particolare, in occasione degli 80 anni dalla Liberazione, è importante sensibilizzare e raccontare ciò che è stato e che fa parte della nostra storia. Come Confcommercio siamo felici di sostenere la Pro Loco di Montemaggiore in questo evento che mira a coinvolgere le nuove generazioni nel racconto del passato". "’Era Ieri’ va avanti con orgoglio da oltre un decennio – ha spiegato Catia Curzi –. Per noi è fondamentale ricordare un periodo in cui il nostro paese è stato protagonista; proponendo momenti storici, di valorizzazione della nostra cultura gastronomica e, perché no, anche di svago".

"La funzione del Museo del Fiume Metauro – ha sottolineato la direttrice Marta Marchetti – è il ricordo, ma non fine a se stesso. L’obiettivo è dare alle giovani generazioni la possibilità di riflettere sul passato, per difendere la libertà e la pace". Il programma della kermesse, consultabile sulle pagine social della Pro Loco, prenderà il via sabato alle 19,30 con la ‘Cena anni ‘40’ durante la quale si gusteranno le celebri ‘tagliatelle di Churchill’ e altre prelibate pietanze. Si proseguirà con spettacoli di ballo e video mapping. Domenica il via già dalle 10, con visite guidate, spettacoli, momenti gastronomici e la suggestiva rievocazione dell’arrivo in paese di Churchill.

Sandro Franceschetti