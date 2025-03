Monteschiantello, discarica XXL?. In 180 mettono il ’no’ per iscritto

di Sandro Franceschetti Sono già più di 180 le firme contro l’allargamento della discarica di Monteschiantello, 130 delle quali raccolte durante l’assemblea organizzata dal comitato AmbienteVivo di San Costanzo tenutasi nella serata di sabato scorso e le altre in questi ultimissimi giorni. "Quello del primo marzo – sottolineano i promotori – è stato un evento a cui hanno partecipato circa 150 persone". Nel quale "il presidente del comitato, Stefano Sanchioni, ha evidenziato le difficolta` incontrate nel dialogo con le istituzioni, citando il mancato incontro con il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi, nonché il mancato ottenimento dei documenti del progetto di ampliamento della discarica da parte di Aset, nonostante la richiesta di accesso agli atti e il ricorso al difensore civico regionale".

La discussione è proseguita con l’analisi del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti, "criticato per la centralita` data all’inceneritore a discapito delle strategie di riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti, delle numerose osservazioni presentate e degli importanti risultati ottenuti; ben 4 prescrizioni su 9 sono frutto anche del lavoro del comitato". Il direttivo ha poi annunciato l’avvio della petizione per una diffida a tutti gli enti preposti, politici e tecnici, affinché non procedano con l’ampliamento della discarica di Monteschiantello. "Sono già state poste 180 sottoscrizioni e si può ancora firmare nei prossimi giorni, contattando i nostri volontari Nathalie al numero 339.1602482 e Andrea al 334.3034578".

Interessante l’intervento alla riunione del sindaco Domenico Carbone, il quale ha evidenziato "la contrarietà dell’amministrazione comunale all’ampliamento della discarica e ha annunciato l’installazione di quattro centraline di monitoraggio ambientale sulla qualità dell’aria, nonché la richiesta di un adeguato monitoraggio epidemiologico". Dichiarazioni, quelle del primo cittadino, accolte con favore dal comitato, perché rispondono a richieste avanzata da anni dalla popolazione. Per tutti coloro che non sono riusciti a partecipare alla riunione, ma intenzionati a firmare la diffida, come detto, sono ancora attivi i numeri 339.1602482 e 334.3034578.