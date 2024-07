Morta in casa a Fano a 42 anni: era da sola, l’ha trovata la madre

Fano, 1 luglio 2024 – La madre l’ha trovata senza vita in camera sua. Sara Altomeni, 42 anni, residente a Fano in zona Vallato, non ha più risposto alla madre. Chiamato il 118, i sanitari arrivati sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Il tragico rinvenimento su cui indaga la Procura è avvenuto intorno alle 8.30 da parte della mamma che abita con lei. Non risultano segni di violenza sul corpo ma le cause del decesso ancora non sono note. Non si esclude nemmeno l’overdose. Si indaga anche sugli ultimi contatti della 42enne: su chi abbia visto o sentito, anche via telefono o via chat, nelle ultime ore prima della morte. Sono intervenuti i carabinieri che avrebbero sequestrato alcune sostanze. Il corpo è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne chiederà l’autopsia. La giovane era alla ricerca di lavoro e aveva pubblicato molti annunci sui social. Un mese fa su Facebook scriveva un accorato appello in cui si diceva disponibile a svolgere qualsiasi tipo di lavoro, in qualsiasi orario, anche di notte. "Cerco con urgenza un lavoro (barista, aiuto in cucina, pulizie e varie faccende di casa, anche fabbrica, altro) – scriveva - alcuni di questi sono lavori che ho svolto. Per chi fosse interessato ho esperienza decennale come toelettatrice per negozi di toelettatura cani e gatti. Disponibile per qualsiasi orario, anche notte. Per favore cerco con estrema urgenza".

Non si sa ancora quando verrà celebrato il funerale della 42enne perché è necessario il nulla osta della Procura. Amici e conoscenti si stringono intorno alla famiglia di Sara Altomeni che, sgomenti, hanno appreso la tragica e inaspettata notizia.