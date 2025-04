Morte di Liliana Resinovich ’Fuga’ fanese per il marito

Vacanze fanesi per Sebastiano Visintin. Ma anche una ’fuga’ dalla incessante pressione mediatica. Il marito di Liliana Resinovich, la 63enne trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022 in un boschetto alla periferia della città, sarebbe stato in visita a Fano durante l’ultimo week end di Pasqua. L’uomo, che è attualmente l’unico indagato per l’omicidio della moglie, avrebbe approfittato delle giornate di festa per una puntata nelle Marche e precisamente proprio a Fano, come ha riportato ieri un quotidiano della capitale.

Sebastiano Visintin, anche dopo la morte di Liliana, ha continuato a fare la solita vita di sempre, fatta di brevi viaggi, escursioni e lavoretti nel suo locale in centro a Trieste dove arrota coltelli per vari negozi. La settimana precedente, Visintin era stato quattro giorni in Austria "in montagna, a trovare degli amici", aveva detto, rientrando a casa nella tarda serata di mercoledì 16 aprile.

Non si sa se nel suo breve soggiorno a Fano l’uomo sia stato ospite di conoscenti oppure abbia alloggiato in qualche struttura ricettiva. Da oltre tre anni il "caso Resinovich" è oggetto di attenzione da parte di tutti i mass media e dell’opinione pubblica italiana, specie dopo che sarebbe stata smontata la prima ipotesi di suicidio avanzata dalla Procura di Trieste che aveva chiesto di archiviare il caso. Anche a seguito delle perplessità della famiglia Resinovich, il Gip Luigi Daionotti aveva disposto nuove indagini e chiesta una nuova consulenza medico-legale affidata alla anatompopatologa forense Cristina Cattaneo che ha smontato la prima ipotesi, affermando che Liliana Resinovich sarebbe stata uccisa. Non si sa da chi.

L’unica cosa certa è che finora l’unico iscritto nel registro degli indagati dal nuovo Pm Ilaria Iozzi è il marito 72enne Sebastiano Visintin. Il quale è tornato ad essere l’uomo su cui si appuntano ora tutte le attenzioni da parte dei mass media, dopo che in un primo momento erano state rivolte anche al presunto amante di Liliana, Claudio Sterpin. Un "assedio" che si è fatto insistente in questi ultimi giorni, tanto da spingere il 72enne a cercare riparo proprio a Fano. "Ho gli assalti delle tv davanti casa giorno e notte" si è lamentato Sebastiano, tanto da far ritenere plausibile il fatto di voler trascorrere più tempo possibile fuori casa, approfittando proprio dei numerosi ponti che ci sono in queste settimane. Per cui dopo l’Austria, ecco il soggiorno a Fano. "Resto comunque sempre a disposizione della magistratura" ha confermato Sebastiano Visintin.