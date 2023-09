Morto a 54 anni a Fano, gli amici fanno una colletta

Fano, 12 settembre 2023 – Sono due comunità attonite quella di Ponte Sasso di Fano e quella di Marotta, per l’improvvisa morte di Ivo Tarini, artigiano del ferro 54enne, trovato senza vita sul letto di casa, a Ponte Sasso, dalla propria compagna la notte tra sabato e domenica scorsi.

A causare il decesso dell’uomo è stato probabilmente un infarto, ma stando a ciò che circola nell’ambiente familiare e degli amici sembra che per fare piena luce sull’episodio sia stata disposta l’autopsia, o, quanto meno, un’ispezione cadaverica, anche se al momento la notizia, soprattutto quella dell’autopsia, non avrebbe riscontro in Procura. Fatto sta, però, che nella serata di ieri non si conoscevano ancora la data e l’orario dei funerali. Funerali che probabilmente si svolgeranno nella parrocchia di Marotta di San Giovanni Apostolo.

“Quella della morte di Ivo é una notizia che proprio non volevo sentire – dice con la voce spezzata dalla commozione Marco Mastrogiacomi, titolare dei ‘Bagni Alda’ di Ponte Sasso -. Con lui ho frequentato una parte delle scuole medie, continuando, poi, a coltivare l’amicizia che nacque allora. A maggio ci siamo ritrovati per un pranzo di inizio della stagione estiva e poi ci siamo visti spesso in spiaggia, l’ultima volta una ventina di giorni fa".

“Io e tutti i suoi amici, che sono veramente tanti – aggiunge Mastrogiacomi -, perché Ivo era davvero un tipo eccezionale, stiamo organizzando una raccolta fondi su internet, tramite crowdfundig, praticamente un finanziamento collettivo via web, per aiutare la compagna e la sua famiglia a sostenere le spese del funerale e anche per tirare avanti nei prossimi mesi, perché questa è veramente una tragedia che non si poteva immaginare e che ha colpito nel profondo le nostre comunità. Ivo – conclude Marco Mastrogiacomi – era davvero una grande persona".