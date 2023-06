Trovato morto il pensionato scomparso a Fossombrone (Pesaro)

Fossombrone (Pesaro), 9 giugno 2023 – Lo hanno cercato per tutta la serata di ieri e durante la notte, poi stamattina la triste scoperta: il corpo di G.C., 65enne, pensionato, di Fossombrone, è stato rinvenuto privo di vita e probabilmente si tratta di suicidio.

Ieri, nel tardo pomeriggio, a seguito dell’allarme lanciato dalla moglie, che rientrando dopo una giornata di lavoro non lo ha trovato in casa e non riusciva a mettersi in contatto con lui (il cellulare, così come i documenti, erano rimasti all’interno dell’abitazione), i carabinieri della Compagnia di Fano hanno attivato il piano provinciale delle persone scomparse.

Le ricerche, come detto, sono andate avanti anche durante la notte, fino al triste epilogo di questa mattina, poco dopo le 9,30, quando il corpo dell’uomo è stato rinvenuto senza vita in una zona di campagna di Fossombrone. Dalla scena che si sono trovati davanti i militari, sembra che non ci siano dubbi sul fatto che si tratti di un atto autolesionistico.

Gli accertamenti dei carabinieri agli ordini del capitano Maximiliano Papale, comunque, sono ancora in corso. s.fr.