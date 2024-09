Mosaicisti da tutto il mondo in arrivo a Marotta

Decolla domani e proseguirà fino a giovedì, a Marotta, la terza edizione di ‘Mosaichiamo la città Festival’. Una manifestazione, con al centro il mosaico, di rilevanza internazionale, che vedrà impegnati 100 artisti provenienti da mezzo mondo per realizzare una maxi opera che sarà installata sul lungomare, già noto per i quasi tre chilometri di mosaici che adornano i muretti tra il marciapiede e le spiagge. "Ogni artista darà vita a una creazione di un metro e ciascuna sarà unita alle altre per costruire un mosaico che alla fine misurerà ben 100 metri – spiega Cristina Cucchi, tra le ideatrici del progetto e presidente dell’associazione -. Il tema che abbiamo scelto per questo 2024 è ‘AmbienTIAMOci’, per celebrare la connessione intima tra l’uomo e l’ambiente e stimolare la riflessione sull’amore per la natura e sulla responsabilità di preservarla. Attraverso le proprie opere gli artisti possono esplorare il tema del rispetto e dell’adattamento, raccontando storie della relazione indivisibile tra l’umanità e il mondo che la circonda".

Il luogo dove i mosaicisti lavoreranno dalle 9 del mattino alle 19 e dove il pubblico potrà assistere alla nascita delle opere, sarà l’hotel Ambassador, sul lungomare Cristoforo Colombo, che domani dalle 19,30 ospiterà anche ‘l’aperitivo con gli artisti’. I quali, come detto, arriveranno da diverse parti del mondo: "Da ben 20 paesi – riprende Cucchi -, tra i quali la Polonia, la Svizzera, la Tunisia, il Marocco, la Germania, la Slovenia e, ancora, Bulgaria, Francia, Spagna, Inghilterra, Scozia, Cile e Stati Uniti. E tutti, secondo quella che è una regola consolidata di ‘Mosaichiamo’, utilizzeranno materiale di recupero, come pezzi di ceramica, di marmi e vetri". Secondo la tabella di marcia fissata, l’installazione dei 100 metri complessivi di mosaici, nel tratto del lungomare Colombo all’altezza dello stabilimento ‘I sassi sotto’, avverrà martedì e mercoledì, poi, giovedì alle 18 si terrà l’inaugurazione dell’opera.

Sandro Franceschetti