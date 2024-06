Moscatelli batte Sebastianelli. Venticinque i punti di scarto

Si è risolta con l’affermazione di Marco Moscatelli su Bruno Sebastianelli la sfida di Monte Porzio. Moscatelli, 66enne, funzionario regionale, capolista di ‘Insieme per il futuro’ ha ottenuto il 62,60% dei consensi, a fronte del 37,40% di Sebastianelli di ‘Nuova identità comune’. "Ringrazio gli elettori e la mia famiglia – afferma il neo sindaco -. Mia moglie Carla, le mie sorelle Roberta e Luciana e mio fratello Mauro, che mi hanno sostenuto. Ora inizia il duro lavoro per far rinascere il Comune e i suoi due splendidi borghi". Con lui, in consiglio, per la maggioranza, Diego Anniballi, Daniele Biagioli, Matteo Bugugnoli, Sonia Capoccia, Federico Falchetti, Ombretta Ghironzi e Vittoriano Solazzi. Per l’opposizione, Bruno Sebastianelli, Beatrice Bussaglia e Tommaso Tonelli.

s.fr.