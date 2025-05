Moser compie 74 anni. E li festeggia a Fano

Quest’anno il Boomerang Rewind Festival raddoppia la sua anima pop e aggiunge un giorno alla festa. Non più solo un weekend, ma quattro intere giornate – dal 19 al 22 giugno – per immergersi nella cultura vintage degli anni ’70 e ’80, con incursioni nei ’90, tra musica, cinema, sport, videogiochi, doppiaggio e street life. Al Lido di Fano, cuore pulsante dell’estate fanese, torna l’evento ideato da Onstage che ha saputo catalizzare, in tre edizioni, oltre 30mila presenze. E la quarta si preannuncia più ricca e spettacolare.

L’apertura sarà affidata a un nome leggendario del ciclismo italiano: Francesco Moser, che proprio il 19 giugno festeggerà a Fano il suo 74° compleanno. E sarà l’occasione anche per celebrare un altro anniversario simbolico: i quarant’anni di "L’estate sta finendo", la hit firmata Johnson Righeira, ospite del festival con la sua band Evolution80 per una serata all’insegna della nostalgia sonora. A completare la parata di ospiti speciali anche Giorgio Vanni, il cantante delle sigle dei cartoni animati che hanno fatto cantare intere generazioni davanti alla tv, dai Pokémon a Dragon Ball.

Ma la vera novità di quest’anno è l’area doppiaggio, allestita da professionisti del settore, dove i fanesi potranno cimentarsi con le scene cult del cinema anni ’80 e ’90. Protagonisti due volti d’eccezione: Ilaria Latini e Riccardo Suarez, madre e figlio, doppiatori di personaggi iconici dell’animazione e del cinema internazionale. Accanto alle postazioni rodate come il Baby Boomerang, il PalApice con i videogiochi arcade, la Fiera del vinile e del fumetto, il cinema all’aperto e l’esposizione di mezzi d’epoca, nasce quest’anno anche Ciak80, contest cinematografico che metterà a confronto tre generazioni – Boomer, Millennials e Gen Z – nella reinterpretazione delle scene più amate dei film vintage. Radio 105 sarà partner dell’evento, portando in città Lo Zoo di 105 con Fabio Alisei, mentre sui due palchi si alterneranno il Gallo Team e i gruppi musicali dai Catch the Giant ai The Best Of.

Il sindaco Luca Serfilippi sottolinea il valore culturale e turistico del festival: "Il Boomerang è un viaggio nella memoria collettiva, un’occasione per ritrovarsi e riscoprire le emozioni di un tempo". Gli fa eco l’assessore ai Grandi eventi Alberto Santorelli: "Proprio come un boomerang, questo festival vola agli anni ’80-’90 e ritorna al presente per coinvolgere tutti". E il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica europea, il Boomerang invaderà anche il centro storico e i quartieri.

Tiziana Petrelli