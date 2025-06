Moser tira la volata all’estate. E Johnson Righeira la canta

Altro che "l’estate sta finendo", come cantavano i Righeira. A Fano è appena cominciata. Ieri in largo Seneca il Boomerang Rewind Festival ha inaugurato l’edizione 2025 alla presenza di due ospiti d’eccezione: il campione di ciclismo Francesco Moser e Johnson Righeira, voce storica dell’indimenticabile hit estiva anni ’80. Tutto era già partito alle 18.30 da piazza XX Settembre, con un partecipato giro in bicicletta per le vie della città insieme a Moser, concluso con un brindisi al BonBon, stappando un suo spumante Trentodoc 51-151 in versione Magnum, per festeggiare i 74 anni compiuti proprio ieri. "Di solito si festeggia a casa, ma qui mi sento in famiglia – ha detto –. Anche se tanti ragazzi non mi hanno mai visto correre, c’è sempre chi ricorda le imprese di quegli anni". Il festival prosegue oggi con un programma fitto: alle 19, sul palco principale, i migliori doppiaggi della giornata, poi alle 20 karaoke anni ’90 con Luca Vagnini e Massimo Mengacci, alle 21.30 “The Best of” live band e alle 23 grande chiusura con lo Zoo di 105. Alle 18.30 in piazzale Amendola, il dj set di Ballaro; alle 20.30 “La sai l’ultima?” con Bicio, alle 22 il tributo a Vasco Ciao Mà e al Club Nautico, alle 21.30, il cineforum con "Harry ti presento Sally".

ti.pe.