Motociclista tampona furgone. Corsa ad Ancona in eliambulanza

E’ intervenuta l’eliambulanza nella prima mattinata di ieri per soccorrere un 56enne di Pergola, G.G. le sue iniziali, rimasto seriamente ferito in un incidente stradale alle porte della città dei Bronzi, sulla Strada Statale 424 Della Valcesano. Erano passate da poco le 7,30 quando una moto condotta dall’uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, ha tamponato un furgone che stava procedendo nella stessa direzione mare-monte. Alla guida del furgone c’era un cittadino residente a Frontone. L’impatto è stato forte ed è immediatamente scattato l’allarme al 118.

Sul posto, oltre a un’ambulanza, sono rapidamente intervenuti anche i carabinieri di Pergola, che si sono occupati di regolare la viabilità e di coadiuvare il personale sanitario. Il quale, considerata la dinamica del sinistro e i traumi riportati dal 56enne, ha allertato l’intervento dell’aliambulanza, che ha provveduto al trasporto del ferito all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Da dove, nel pomeriggio di ieri sono arrivate notizie ancora frammentarie. Incolume, invece, l’autista del furgone.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente effettuate dai militari, sembra che il camioncino davanti al motociclista stesse svoltando a sinistra.

