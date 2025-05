Motori al Mare fa il pieno: Torrette tra rombi d’epoca, swing e migliaia di presenze

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 3 maggio 2025 - Il rombo dei motori d’epoca si è mescolato alle note swing e all’energia del rock sul lungomare di Torrette, dove il 1° maggio si è celebrata una delle edizioni più riuscite di Motori al Mare. Una festa che ha unito la passione per le auto e moto storiche con l’atmosfera vintage degli anni ’50 e ’60, attirando migliaia di persone da tutto il Centro Italia.«Abbiamo fatto numeri da record», ha dichiarato soddisfatto Christian Taro all’indomani dell’evento. «Assieme a Marco Battistelli di Torrette Promotion e con la collaborazione di Be Vintage, siamo riusciti a creare una giornata indimenticabile. Centinaia di mezzi d’epoca, 200 persone a pranzo, migliaia sul lungomare per la band live e il mercatino».Dalla mattina, il litorale si è animato con il raduno di Vespe, moto e auto d’altri tempi: una sfilata colorata e rumorosa partita alla volta dei colli fanesi, accolta da curiosi e appassionati in ogni angolo del percorso. Poi l’aperitivo, la colazione, e il pranzo condiviso, come in una grande famiglia allargata che si riconosce nel fascino senza tempo dei motori.Nel pomeriggio il testimone è passato al vintage con Be Vintage e il Number Five Disco Club, trasformato in una pista da ballo a cielo aperto tra gonne a ruota, papillon e scarpe bicolore. A dettare il ritmo ci ha pensato Ingo Swing Singer, dj e showman che ha coinvolto ballerini arrivati dalle Marche, dalla Romagna e dall’Umbria.Sul finale, il concerto rock dei Bandit Band ha fatto ballare anche chi non aveva scarpe da tip-tap. Intanto il mercatino ha animato ogni angolo della passeggiata, tra oggetti retrò, memorabilia e pezzi unici da collezione."Non sono mancati i rappresentanti del Comune di Fano - sottolinea Taro facendo riferimento all'assessore Gianluca Ilari -, a testimonianza del valore che eventi come questo portano al territorio: turismo, vivacità, identità". E una capacità – tutta fanese – di trasformare una semplice giornata di festa in un grande successo collettivo.