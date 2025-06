Movida e decibel, disco verde al regolamento

Movida e decibel, ok del Consiglio comunale alle modifiche all’articolo 30 del regolamento di Polizia urbana, che consentono alla giunta di "intervenire per disciplinare orari e limiti acustici in modo più chiaro ed efficace", dice il sindaco. Tra i principali aggiornamenti che verranno introdotti, fa sapere il Comune, "viene previsto l’orario entro cui sarà consentito svolgere intrattenimenti musicali nelle aree classificate acusticamente come 3 e 4 (lato monte della ferrovia): entro l’una nei fine settimana e prefestivi, ed entro le 24 negli altri giorni. La giunta potrà inoltre autorizzare, durante il periodo estivo, deroghe temporanee agli orari e ai limiti acustici anche per altre zone della città, per consentire lo svolgimento di eventi e manifestazioni che prevedano l’utilizzo di macchinari rumorosi".

"Una disciplina specifica - spiega il Comune - riguarderà l’area compresa tra il mare e la ferrovia, dove sarà possibile richiedere deroghe acustiche per un massimo di quattro giorni a settimana, con un limite massimo di 70 decibel misurati per almeno 15 minuti consecutivi a un metro dalla facciata dell’edificio più esposto. In ogni caso, le attività autorizzate in deroga non potranno protrarsi oltre le tre di notte. Restano inoltre ammesse autorizzazioni puntuali per esigenze locali particolari o motivi di pubblica utilità".

Maggiore flessibilità anche per gli esercizi pubblici che investono nella qualità acustica: "I locali dotati di sistemi di rilevamento dei decibel visibili dall’esterno e di idonea insonorizzazione certificata - conclude il Comune - potranno svolgere musica all’interno senza incorrere in ulteriori restrizioni, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio".

an. mar.