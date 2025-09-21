Muore a 104 anni Elpidio Calcagnini. Era il sindaco dal cuore generoso

Si è spento venerdì sera, alla soglia dei 105 anni, l’ex sindaco di Piagge Elpidio Calcagnini. Un incarico, quello di capo dell’amministrazione del suo paese, fino al 31 dicembre 2016 comune autonomo, che Calcagnini ricoprì dal ‘52 al ’56, impegnandosi al massimo per la propria comunità, tanto da riuscire a ottenere finanziamenti per oltre 25milioni di lire, con cui furono realizzati l’acquedotto, la rete elettrica, due nuove scuole e una strada. Perché lui è stato sempre un generoso, attento agli altri e alle loro esigenze, come ha dimostrato anche nel novembre dell’anno scorso, in occasione del suo 104esimo compleanno, quando a parenti e amici riunitisi per festeggiare il suo genetliaco disse convintamente: "Non fatemi regali, ho ciò che mi basta. Piuttosto, fate una donazione per sostenere il progetto dell’associazione Urukundo che porta avanti la costruzione di case ‘vere’ per i pigmei del Burundi".

Nato nella vicinissima San Giorgio il 10 novembre del 1920, a marzo del ‘40, a 19 anni e 4 mesi, rispose alla chiamata alle armi: un anno a Palermo, poi l’Albania, la Francia e infine la deportazione in un lager nazista, fino al ritorno a casa nell’agosto del 1945 dalla moglie Amalia, che aveva sposato durante una licenza concessagli nel ’42. Il 4 giugno 1946 nacque la figlia Maria Giuseppina e 6 anni dopo, come ricordato, fu eletto sindaco. Nel ’56, poi, il trasferimento con la famiglia in Belgio, dove ha lavorato per 14 anni in una miniera e per altri 13 in una fabbrica, sino alla pensione, e, infine, nel ’96, quando mancò sua moglie, il rientro per sempre nella sua Piagge, dov’è vissuto per altri 29 anni, circondato dalla stima e dall’affetto dei compaesani e dei parenti. E dove la notizia della sua morte, ieri, ha fatto rapidamente il giro del paese, suscitando unanime cordoglio nella comunità.

"Porteremo nel cuore e nella mente il ricordo di quest’uomo per bene, che si è speso per gli altri e ha superato nella sua lunga vita tante difficoltà. Esprimo ai familiari l’affetto e la vicinanza dell’intera comunità" afferma il primo cittadino di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. I funerali di Elpidio Calcagnini si svolgeranno domani (lunedì) alle 10 nella chiesa di Santa Lucia. Il feretro partirà dall’ospedale Santa Croce di Fano alle 9,30.