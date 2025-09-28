Muore a soli 51 anni. Nel 2020 scampò al Covid

Si è spenta all’età di 51 anni Sabrina Urani. Il suo volto dolce e sorridente era familiare a tantissimi fanesi, che per anni l’hanno incontrata dietro la cassa della Coop di via Torquato Tasso a Fano. Con la sua gentilezza discreta e rispettosa aveva saputo conquistare l’affetto di chiunque incrociasse il suo sguardo, trasformando un gesto quotidiano in un incontro carico di umanità. Madre di due figli, Sabrina era cresciuta nel quartiere di Fenile e si era poi trasferita a Calcinelli, lasciando segni profondi in entrambe le comunità. Era una donna sensibile e coraggiosa: nell’aprile 2020, dopo 36 lunghi giorni di ricovero, era stata una delle prime a testimoniare la lotta e la vittoria sul Covid. La sua storia, raccontata sulle nostre pagine, aveva commosso e dato speranza a tanti. "Ho avuto davvero paura di morire", aveva confessato, ricordando il senso di smarrimento dei giorni in cui il respiro mancava e ogni ora sembrava decisiva. Con la stessa delicatezza aveva raccontato anche la gioia di riabbracciare i figli e la gratitudine per i medici e gli infermieri che l’avevano curata con dedizione instancabile. Quel racconto, arrivato in un tempo in cui la pandemia faceva ancora paura, aveva toccato il cuore: la sua voce era diventata simbolo di rinascita, esempio di quanto sia preziosa la vita e di come si possa trovare la forza di rialzarsi persino quando sembra impossibile.

Ma il Covid, pur superato, ha lasciato conseguenze durissime: i numerosi trattamenti e le medicine hanno compromesso gravemente i suoi organi. Sabrina ha affrontato fino all’ultimo un percorso di cure complesso, che l’ha portata anche ad Ancona, ma la malattia non le ha concesso nuove possibilità. Sabrina aveva saputo trasmettere un messaggio semplice e potente: che anche dietro la malattia più dura può esserci un domani da vivere, e che l’amore per i propri cari è la spinta più forte per resistere. Per questo, in molti avevano visto in lei non solo una cassiera gentile, ma una donna capace di dare coraggio e speranza con la sua stessa esperienza. La notizia della sua scomparsa si è diffusa solo ieri, dopo i funerali celebrati a San Paterniano, alla presenza dei familiari e delle persone più intime. Da quel momento, il dolore ha iniziato a farsi strada tra le vie della città, raggiungendo i tanti che la ricordano dietro quella cassa da cui mancava ormai da tempo, a causa della malattia. Molti speravano di poterla rivedere ancora, con quel sorriso capace di rassicurare e illuminare le giornate. Invece è arrivata improvvisamente la notizia più triste, lasciando Fano e Calcinelli unite in un unico, grande abbraccio di commozione.