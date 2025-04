Ferita Fano, mura ancora imbrattate con lo spray

Fano, 11 aprile 2025 – Non più solo i tratti nascosti delle mura Augustee, quelli celati nell’ombra. Ora anche un segmento di giorno alla luce del sole e di notte illuminato dei faretti apposti in occasione del restauro di pochi anni fa, è stato deturpato da un nuovo atto vandalico. Questa volta l’imbrattamento consiste nella scritta “FREE C.P.” sulle mura del Pincio che si ergono dietro la statua bronzea di Ottaviano Augusto, proprio nel punto in cui iniziano i gradini della salita che dai Giardini Roma porta al prato del Bastione Nuti.

L’ha realizzata una mano insolente che ha graffiato quel bene monumentale di spray nero: un segno tanto netto quanto incomprensibile ai più, tracciato su un bene culturale sottoposto a tutela, che torna a ferire la memoria e la bellezza della città. È il terzo episodio in pochi mesi. Dopo le scritte rosse contro il sindaco per il caso Alma comparse sul muro dell’ex Convento di San Francesco residenza comunale e quelle nere lungo le mura Augustee nel tratto di viale sterrato che da porta Giulia sale al Pincio - una svastica in parte ricoperta da disegni successivi e una serie di frasi che ricordavano il 17enne Ryan Belhaj scomparso lo scorso dicembre -, ora il messaggio lanciato attraverso la nuova scritta sembra voler evocare un malcontento giovanile.

L’ipotesi più plausibile, al momento, è che quel “FREE C.P.” si riferisca a un’espressione in uso nelle scuole italiane: “Compito in Presenza”, ossia una verifica svolta sotto sorveglianza del docente. Potrebbe trattarsi quindi di una forma di protesta contro questo tipo di valutazione. Ma al di là delle interpretazioni, resta il gesto: inaccettabile, perché compiuto a danno di un bene comune. Tre volte in pochi mesi. Ma non è la prima volta che l’emozione o il disagio di alcuni giovani si trasformino in segni indelebili su ciò che appartiene a tutti. Il 5 agosto 2023, un altro tratto delle mura Augustee era stato imbrattato con vernice spray arancione.

In quell’occasione, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri della Stazione di Fano, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona e la Polizia Locale, avevano identificato e denunciato quattro giovani che sono stati chiamati a rispondere del reato di deterioramento aggravato di bene culturale sottoposto a tutela, previsto dall’art. 518 del Codice penale. Una norma introdotta per difendere i beni storici e artistici del nostro Paese, che punisce con la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 2.500 a 15.000 euro chi distrugge, deturpa o deteriora un bene culturale.